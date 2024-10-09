تصدر الحديث عن تشابه مسلسل "البحث عن علا" للفنانة هند صبري، مع المسلسل الأجنبي "Emily In Paris" الذي عرض الجزء الرابع منه قبل فترة قصيرة على منصة "Netflix"، حديث المتابعين.







نشرت صفحة "Netflix Mena" عبر "إنستغرام" مجموعة صور من مسلسل "البحث عن علا" وأخرى من مسلسل "Emily In Paris" تظهر التشابه في كثير من اللقطات، وكأنها أخذت بذات الطريقة والكادر الخاص بالمشاهد.





ويُظهر مشهد من مسلسل "البحث عن علا" النجمين هند صبري وظافر العابدين في باريس يمشيان، وآخر لـ "علا" بطلة العمل في لقطة مماثلة تماما للـقطة "Emily" في المسلسل، وأرفق المنشور بعبارة: هل يوجد قلب حب في فرنسا؟ #البحث عن علا.



قبل أيام قليلة، صرحت غادة عبد العال مؤلفة مسلسل "البحث عن علا" أنه ليس هناك أي تشابه بين مسلسلها و"Emily In Paris"، مؤكدةً أن أبطال العمل لم يذهبوا إلى باريس فقط، بل زاروا عدة أماكن أخرى، إلى جانب أن خط العمل هذا موجود في الجزء الأول من "البحث عن علا"، إذ كان "مونتي" الذي يؤدي دوره محمود الليثي يحلم بالذهاب إلى باريس برفقة "علا" وبالتالي من المنطقي أن يزورها مع تطور الأحداث.





يشار إلى أن مسلسل "البحث عن علا" بدأ عرضه في 26 أيلول الماضي، وحقق نجاحاً وتفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، وحتى الآن ليست هناك معلومة عن استكمال جزء جديد منه، وهو أمر متعلق بمنصة "Netflix".