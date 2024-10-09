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المرأة

ليلى علوي تشوّق جمهورها لفيلمها الجديد

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:20
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نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "آل شنب".
وشوّقت ليلى جمهورها للفيلم بتعليق كتبت فيه: "انتظروا ليلى في فيلم "آل شنب" لأجواء عائلية ومضحكة، يوم 31 تشرين الأول في كل دور العرض في مصر والوطن العربي".
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ويُعدّ فيلم "آل شنب" لليلى علوي أول الأفلام التي سوف يتم طرحها في موسم أفلام شتاء 2024\2025، ويشاركها في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري...، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.
(لها)
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