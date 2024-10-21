ممثلة ترد على المتنمرين عليها بعد إصابتها بمرض السكر.. فماذا قالت؟

حرصت النجمة داليا مصطفى على تقديم الدعم النفسي للمصابات بسرطان الثدي، كاشفة عن مرحلة التنمر التي تعرضت لها بعد إعلان إصابتها بمرض السكري.



وتحدثت الفنانة داليا مصطفى من خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي" عن السيدات المصابات بمرض السكري وسرطان الثدي، مقدمة لهن الدعم والنصائح، كما روت تفاصيل تجربتها مع المرض، حيث قالت: "أنا مريت بتجارب مؤلمة سكري كان صعباً، بدأت أحاول أفهم، وأدركت وقتها أن الداعم الوحيد لأي سيدة هو نفسها، ولا الصاحب ولا الزوج ولا الأم، أنتِ الداعم الوحيد لنفسك".

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كما قدمت داليا نصائح لمصابات سرطان الثدي، قائلة: "أول ما تصحي من النوم لابد من ممارسة بعض التمارين، وسماع أغانٍ مفرحة، وقراءة كتاب عن التنمية البشرية، وتمارسين تمارين التأمل".



وعن أسباب إصابتها بمرض السكري أوضحت: "الخذلان والأسى والسيطرة، حاولت أتنازل وأني أبقى مسيطرة ومركزة على كل حاجة، وبطلت أتوقع أي حاجة من أي حد، والخذلان مرض يسبب أمراضاً غير طبيعية، وأحاول كل يوم الصبح وبالليل أشكر ربنا وأعد الحاجات الكويسة اللي عندي، وأنا مريت بتجارب مؤلمة وأحاول أفهم، وده اللي المفروض أي بني آدم يكون عنده رحلة وعي، سكري الحمدلله معدلاته بقت أحسن كتير".



وعلقت داليا مصطفى على موضوع التنمر عليها بعد إعلان إصابتها بـ مرض السكري، قائلة: "سمعت وقتها كلاماً جارحاً ومؤلماً؛ وقالوا علشان كدا شكلها رفيع، ولكن وقتها كنت سعيدة لأني وجدت أمهات كثيرات أرسلن لي أن بناتهن وافقن على وضع جهاز السكر؛ لأنهن في البداية كنّ يخجلن منه، أنا لم أخجل أن أعلن أن لدي سكر، لأني كنت أشوف نظرات الناس فيها ألم واشمئزاز وأنا آخذ حقنة الأنسولين".