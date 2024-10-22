على الهواء مباشرةً.. فنانة عربية حامل بتوأم تكشف عن جنس طفليها (فيديو)

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وقفت هنادي الكندري إلى جانب هشام الهويش على خشبة المسرح، حيث كان هناك "بالون" أسود يحتوي على قصاصات ملونة تمثل جنس الجنين. لكن هنادي فاجأت الجميع عندما طلبت من هشام إحضار بالون آخر، لتعلن بعدها خبر حملها بتوأم.وأعربت هنادي عن حماسها لمعرفة جنس طفليها، وعندما فتحت البالونين وتطايرت القصاصات الوردية، اكتشفت أنها حامل بتوأم من الفتيات. بذلك، يصبح لديها 5 أولاد و 4 فتيات.ويُشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستعد فيها هنادي لاستقبال توأم، حيث سبق أن أنجبت توأمًا من زوجها محمد حداد، وهما آدم وإيفا.كانت هنادي الكندري قد أعلنت حملها بطفلها الثامن خلال بث مباشر عبر منصة "سناب شات"، حيث كانت برفقة الفنان اللبناني ومصفف الشعر جو رعد، وجاء ذلك بعد 10 أشهر فقط من إنجابها طفلها السابع.وقالت هنادي في البث: نعم، أنا حامل في بيبي جديد، لكن بعد ما بين، أنا عندي خمسة صبيان وبنتان، أي أن الطفل ما زال في الأسابيع الأولى للحمل، وأنا وزوجي محمد الحداد يهمنا صحة الطفل بالدرجة الأولى، أكثر من معرفة جنسه.ويذكر أن هنادي لديها ثلاثة أبناء من زوجها الأول هم: يوسف، وعبدالله، وعبداللطيف، ولديها أربعة أطفال من زوجها الحالي الممثل والمخرج الكويتي محمد الحداد، وأنجبت منه التوأم آدم وإيفا، ونوح، وآريا. (فوشيا)