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المرأة

لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها على طريقة "إيميلي في باريس"

Lebanon 24
28-10-2024 | 00:00
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احتفلت لجين عمران السبت 26 تشرين الأول، بعيد ميلادها وسط ديكور ضخم مزين بالأزهار الحمراء، وحضرت السهرة مجموعة من النجمات. لكن ما هي الفكرة الأساسية للعيد؟


اختارت لجين عمران الاحتفال بعيد ميلادها وسط أجواء مستوحاة من المسلسل الشهير Emily In Paris الدي يعرض على شبكة نتفليكس. وقررت الإعلامية السعودية أن تختار الحلقة الرابعة من المسلسل الشهير، وهي الحفلة التنكرية الراقصة.
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هكذا، حضرت النجمات بلوك طغى عليه الستايل التنكري لإضفاء أجواء من الفرح والسعادة. إليك أبرز لوكات النجمات اللواتي احتفلن بعيد ميلاد لجين:

  

أطلت صاحبة العيد لجين عمران بكامل أناقتها. اختارت بداية ثوباً من اللون الأسود الكلاسيكي حمل توقيع المصمم اللبناني شربل كرم. فستان أسود طويل وضيق على الصدر والخصر ومميز بقماش المخمل. مع كشكش أبيض في الأسفل. وزينت إطلالتها بباقة من المجوهرات الثمينة.
 

لاحقاً وقبيل قطع قالب الحلوى، ارتدت لجين ثوباً أحمر اللون يشبه فستان الأميرات الواسع. اللوك كان جذاباً بلونه القوي الذي يتلاءم مع السهرات والاحتفالات الكبيرة. 

لبّت هدى حسين دعوة لجين عمران لحضور عيد ميلادها. اختارت النجمة فستاناً أسود اللون ملوكياً من Makalös ونسقه لها خبير المظهر مساعد الصقر. ثوب طويل مع قصة ملوكية واسعة، ومزين على الجانب بنقوشات باللون الأبيض. أكملت الفنانة إطلالتها بمكياج قوي كان قوامه أحمر الشفاه الأحمر. 

ارتدت أسيل عمران لوكاً مريحاً، عبارة عن فستان طويل بسيط من اللونين الأسود والزهري مع حمالات صدر رفيعة. بدت إطلالة أسيل هادئة، وتركت الحرية لشعرها الطويل ووضعت القناع على عينيها.
 

أطلت فاديا الطويل بفستان أسود كلاسيكي، كان مميزاً بأقمشته السميكة. الإطلالة كانت مستوحاة من العيد، ووضعت القناع الأبيض. كما نسقت حقيبة يد من اللونين الفضي والأسود. 

 
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