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المرأة

مريم ابنة شيرين عبد الوهاب تحتفل بـ"الهالوين" بإطلالة مميزة (فيديو)

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:57
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في مقطع فيديو لافت نشرته عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت مريم الفقي، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بإطلالة مميزة احتفالاً بعيد الهالوين.

اختارت "مريم" ارتداء وشاح أحمر، مستوحى من الشخصية الشهيرة "ذات الرداء الأحمر"، مما أضفى طابعًا خاصًا على مظهرها، خاصة مع تصفيف شعرها بتسريحة الـ"كيرلي"، التي تتماشى مع أجواء الهالوين.

واستخدمت مريم مستحضرات تجميل لتلطخ وجهها باللون الأحمر، وكأنها تتقمص شخصية مرعبة من القصص الدرامية الشهيرة. هذه اللمسة الفنية أضافت طابعًا دراميًا على إطلالتها، جعلها تبرز بين العديد من المشاركات في هذه المناسبة.
 
 
@.maryamelfeky

 

♬ I Love You, I'm Sorry - Gracie Abrams
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حظيت إطلالة مريم، 17 عامًا، وهي الابنة الكبرى لشيرين عبدالوهاب من زوجها محمد مصطفى الذي تزوجته العام 2007, بتفاعل من قبل متابعيها على منصة تداول الفيديوهات القصيرة، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بإبداعها، وتفاصيل إطلالتها

يذكر أن أول ظهور إعلامي لـ"مريم" كان برفقة شقيقتها "هنا" ووالدتهما في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "DMC" قبل نحو 4 سنوات.

وتحدثت شيرين، آنذاك، عن العديد من الأسرار التي تجمعها بابنتيها، حيث وصفت "مريم" بأنها خجولة وذكية، وأنها تعرف جيدًا ما تفعله في حياتها. أما بالنسبة لـ"هنا"، فقد أعربت شيرين عن اعتقادها بأن ابنتها ستصبح نائبة في الكونغرس الأميركي.
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