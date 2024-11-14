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المرأة

خلال مشاهدتها المباراة برفقة ابنها.. نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج جداً داخل الملعب (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2024 | 09:06
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تواجدت النجمة العالمية آن هاثاوي رفقة ابنها الصغير في ملعب "ماديسون سكوير جاردن"؛ من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة التي جمعت فريق "نيويورك نيكس" ضد "شيكاغو بولز"، إلَّا أن الأمور أخذت منعطفًا آخر.
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وخلال المباراة الحماسية، كاد لاعب كرة السلة "أو جي أنونوبي" الاصطدام بآن هاثاوي وابنها لدى اعتراضه تمريرة كرة، إذ قفز عاليًا، وارتطم بالحاجز الذي كانت تجلس آن وطفلها "جاك" خلفه، مما خلف فوضى كبيرة في المكان، خاصة وأنه أسقط علبة فشار الطفل.

وبدا واضحًا الصدمة على ملامح "جاك"، فيما تمالكت آن نفسها، من دون أن تبدي أي ردة فعل، بل على العكس ابتسمت وحاولت تدارك الموقف بهدوء، وطمأنت طفلها الذي كان في حالة من الدهشة.

وأضاف المعلقون الرياضيون لمسة مرحة للأجواء، حيث قال أحدهم مازحًا إن "أنونوبي يخيف أولئك الموجودين على جانبي الملعب".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد فعل الطفل جاك، حيث قال: لقد كان الطفل الصغير منومًا مغناطيسيًا. لم يستطع التحرك.





ولفت آخر أنه ربما أكثر ما أثار غضب جاك خسارته للفشار، إذ كتب معلقًا: إنه غير سعيد بانسكاب الفشار، هذا أمر مؤكد. هناك دائمًا المزيد من الفشار، أيها الشاب.

على الجانب الآخر، أشاد الكثيرون بتواضع نجمة "The Princess Diaries"، حيث لم توبخ لاعب كرة السلة، بل على العكس ابتسمت له متداركةً الموقف.
 
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