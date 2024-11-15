أول رد من دينا بشأن اعتزالها الرقص... هذا ما قالته

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تصدرت الفنانة الاستعراضية دينا عناوين الأخبار مؤخرًا بعد تداول شائعات حول اعتزالها الرقص الشرقي بسبب تقدمها في العمر.وفي رد حاسم، نشرت دينا مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، تحدثت فيه عن مستقبلها الفني والشائعات المحيطة بها.وأجابت على سؤال حول نيتها اعتزال الرقص الشرقي، الذي جاء مضمونه: "بيقولوا لازم تبطلي رقص؟"، أكدت دينا أن الرقص ليس مجرد مهنة بالنسبة لها، بل هو جزء أساسي من حياتها، مشيرة إلى أن التفاعل مع الجمهور هو ما يعطي للرقص قيمته.وأضافت: "طول ما أنا قادرة أقدم حاجة كويسة، هفضل مطلوبة. اللي بيقول كده مش هو اللي بيحدد مسيرتي الفنية ولا حياتي".قالت دينا إنها لن تتوقف عن الرقص طالما كانت صحتها جيدة وتستطيع مواصلة العطاء الفني، مضيفة أن الاعتزال يتطلب تغييرًا جذريًا في نمط الحياة، وهو ما لا تفكر فيه حاليًا.كما شددت على أنها مستمرة في التدريب والتعليم على مستوى عالمي لتطوير أدائها.وتابعت: "اعتزال الرقص مش سهل. هو جزء من كياني، وأنا مش ناوية أوقف طالما فيه إقبال على شغلي ووجودي مهم".