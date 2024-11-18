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المرأة

"علاقتي بزوجي تأثرت بسبب القيل والقال".. فنانة تتحدث عن طلاقها فمن هي؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 10:48
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كشفت الفنانة المصرية جوري بكر عن مشاكل عانت منها خلال حياتها الزوجية، وكانت سبباً في انفصالها عن زوجها.

وقالت  خلال استضافتها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، إن علاقتها بزوجها، تأثرت بسبب "القيل والقال" على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الحب الكبير بينهما، مؤكدة وجود المودة والاحترام بينهما، مضيفة: "هو والد ابني، ومن المهم أن ينشأ ابني فخوراً بنا كأهله، مشيرة إلى أنها زارت عائلته مؤخراً، وتلقت منهم كل التقدير والاحترام.
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وتابعت: هم يدركون حجم الجهد الذي أبذله من أجل ابني، ويعتبرونني أم حفيدهم، في نهاية الأمر، تبقى الصحة النفسية هي الأهم.

 
وفي الأشهر القليلة الماضية، أكدت الفنانة المصرية جوري بكر طلاقها على نحو رسمي للمرة الثانية، مبينة أن الانفصال تم يوم 15 آب الماضي، لكنها انتظرت التوقيت المناسب للإعلان عن هذا الخبر.

كانت بكر، قد أعلنت قبل ذلك بشهور، انفصالها عن زوجها ثم العودة له مرة أخرى، وشاركت تدوينة عبر حسابها على "إنستغرام"، كتبت فيها: تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني، وأتمنى للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة، وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك. (فوشيا)
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