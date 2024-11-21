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المرأة
أصالة: أعيش حالة حب بالكويت
Lebanon 24
21-11-2024
|
23:21
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ينتظر جمهورأصالة حفلها الغنائي القادم في الكويت، ويبدو أن هذا الحفل سيضم العديد من المفاجآت التي سنكشف عنها من خلال نواعم.
يبدو أن هناك استعدادات خاصة تجرى حاليَا لحفل "صوت كل الأمم" النجمة الكبيرة اصالة نصري؛ وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة «ايفنتكوم» أحمد سالم الهندي، والحفل المقرر إقامته 28 الجاري في قاعة «الأرينا كويت» بإشراف فني لشركة "روتانا"، وقد أشار الهندي الى أن هذا اللقب حصلت عليه اصالة وفقًا لجوائز "Moivo" وحصولها على المركز الأول ضمن قائمة أفضل 50 صوتاَ عربيَا.
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وأضاف أحمد سالم الهندي بتصريحاته أن الحفل سيشهد العديد من المفاجآت التي ستزيد من متعة المشاهدة، منها لوحات مصورة تُعرض أمام الجمهور، يتم من خلالها استعراض مسيرة الحياة الفنية لأصالة منذ بدايتها الفنية والى الان، ومشوارها الحافل بالنجاحات الكبيرة، كما ستقدّم أصالة باقة من أجمل أغانيها التي تحمل بصمتها الخاصة وتلامس قلوب المستمعين.
وعبرت أصالة عن سعادتها بالإلتقاء مجددآ بالجمهور الكويتي في قاعة «الأرينا» التي شهدت أحلى حفلاتها وذكرياتها مع الجمهور الجميل، وقالت: "تجمعني بجمهور الكويت دائماً حالة من الانسجام من حب الحياة وحب الموسيقى لاشاركهم ليلة غنائية طربية مميزة بإذن الله".
الجدير ذكره أن الفنانة أصالة ستفتتح أولى جلسات "موسم الرياض" لهذا العام بحفل غنائي يقام الليلة، وذلك على مسرح «محمد عبده أرينا» في منطقة «بوليفارد سيتي»، كما أنها طرحت مؤخرآ أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «بعض الأحيان» على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، ميكس وماستر جاسم محمد، بالإضافة لعدد من أغاني ألبومها الجديد الذى يحمل اسم " لحقت نفسي ". (نواعم)
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