20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
توقيف فنانة مغمورة ووضعها في السجن... هذا ما فعلته بزوجها الثريّ الخليجيّ
Lebanon 24
30-11-2024
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت جهات التحقيق في مصر حبس فنانة مغمورة وأربعة أشخاص آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف زوجها الخليجي بعد تخديره وإيداعه في مصح لعلاج الإدمان في منطقة الوراق جنوب القاهرة.
وفي التحقيقات قال الثري الخليجي إنه تزوج من الفنانة م.ر عرفيا، وأقاما سويا في "فيلا" يمتلكها في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، مضيفا أنه أنجب منها طفلين، الأول يبلغ من العمر 4 سنوات والثاني عاما ونصفا.
Advertisement
وتابع الزوج أنه منذ عدة أشهر، حدثت خلافات بينه وبين زوجته اضطرت على أثرها لمغادرة المنزل، تاركة طفليها اللذين كانت ترعاهما عاملة منزلية، مضيفا أنه عقب عدة أيام فوجئ بحضور زوجته للمنزل مرة أخرى وبرفقتها 3 أشخاص حيث قاموا بحقنه بـ3 حقن فقد بعدها الوعي.
وأوضح الزوج أنه بعد أن أفاق واستعاد وعيه وجد نفسه في مصح لعلاج الإدمان، واستغاث بالمتواجدين حتى يستطيع فهم ما حدث له، مضيفا أن شقيقته وخاله وصلا إلى المصحة وأخرجاه منها، وأبلغاه أنهما علما بمكانه من العاملة الاجنبية.
وألقت السلطات المصرية القبض على الفنانة وشركائها الأربعة، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. (العربية)
منوعات
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
Lebanon 24
آخر صورة من مكان استشهاد نصرالله.. شاهدوها!
15:41 | 2024-11-29
29/11/2024 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتجهّز لـ"هجوم".. مسؤولٌ إسرائيلي يكشف!
Lebanon 24
"حزب الله" يتجهّز لـ"هجوم".. مسؤولٌ إسرائيلي يكشف!
08:00 | 2024-11-29
29/11/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
Lebanon 24
فضيحة في إسرائيل تكشفها "أنفاق حزب الله".. "يديعوت" تفجّرها!
15:50 | 2024-11-29
29/11/2024 03:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
Lebanon 24
إعلامية الـ "أم تي في" تخرج عن صمتها وتعلق على الأحداث الجارية: بلد العجايب (صورة)
13:29 | 2024-11-29
29/11/2024 01:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ وزوجته ينتظران مولوداً جديداً... هذا جنسه (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ وزوجته ينتظران مولوداً جديداً... هذا جنسه (فيديو)
09:45 | 2024-11-29
29/11/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:33 | 2024-11-30
بملابس رياضية ضيقة.. جورجينا رودريغيز تستعرض قوامها الممشوق (صور)
03:15 | 2024-11-30
بفستان مُثير.. فنانة لبنانية تستعرض إطلالتها الجريئة في شوارع باريس (صور)
02:33 | 2024-11-30
أطلت بروب الاستحمام.. ممثلة سورية شهيرة في مرمى الانتقادات شاهدوا الفيديو
01:52 | 2024-11-30
بـ"جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها.. هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها: "اشتقتلكم" (صور)
00:15 | 2024-11-30
بعمر الـ 58.. نجوى كرم بإطلالات جريئة و"غريبة" على غلاف إحدى أشهر المجلات (صور)
23:00 | 2024-11-29
أسرة مي عز الدين تلغي عزاء والدتها.. لهذا السبب
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
30/11/2024 13:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
30/11/2024 13:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
30/11/2024 13:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24