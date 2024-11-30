توقيف فنانة مغمورة ووضعها في السجن... هذا ما فعلته بزوجها الثريّ الخليجيّ

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قررت جهات التحقيق في مصر حبس فنانة مغمورة وأربعة أشخاص آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف زوجها الخليجي بعد تخديره وإيداعه في مصح لعلاج الإدمان في منطقة الوراق جنوب القاهرة.وفي التحقيقات قال الثري الخليجي إنه تزوج من الفنانة م.ر عرفيا، وأقاما سويا في "فيلا" يمتلكها في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، مضيفا أنه أنجب منها طفلين، الأول يبلغ من العمر 4 سنوات والثاني عاما ونصفا.وتابع الزوج أنه منذ عدة أشهر، حدثت خلافات بينه وبين زوجته اضطرت على أثرها لمغادرة المنزل، تاركة طفليها اللذين كانت ترعاهما عاملة منزلية، مضيفا أنه عقب عدة أيام فوجئ بحضور زوجته للمنزل مرة أخرى وبرفقتها 3 أشخاص حيث قاموا بحقنه بـ3 حقن فقد بعدها الوعي.وأوضح الزوج أنه بعد أن أفاق واستعاد وعيه وجد نفسه في مصح لعلاج الإدمان، واستغاث بالمتواجدين حتى يستطيع فهم ما حدث له، مضيفا أن شقيقته وخاله وصلا إلى المصحة وأخرجاه منها، وأبلغاه أنهما علما بمكانه من العاملة الاجنبية.وألقت السلطات المصرية القبض على الفنانة وشركائها الأربعة، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. (العربية)