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المرأة
إعلامية لبنانية تناشد عبر مواقع التواصل.. اليكم ما طلبته
Lebanon 24
04-12-2024
|
09:18
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نشرت الإعلامية كارولينا دي أوليفيرا مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام ناشدت فيه اللبنانيين بعدم التوقف عن إرسال المساعدات والتبرعات خصوصا مع تردي الأحوال الجوية.
وفي التفاصيل، شرحت كارولينا دي أوليفيرا أن العائلات ما زالت بحاجة إلى المساعدة، كما أن وقف إطلاق النار لا يعيد المنازل المدمرة إلى أصحابها، لذلك طلبت الاستمرار في تقديم الدعم للأسر المتضررة من الحرب.
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وقالت كارولينا دي أوليفيرا في حديثها: "ما بدنا ننسى إنه هلأ بالهدنة اللي انعملت لـ60 يوم، مش كل الناس قدرت ترجع على بيوتها خاصة بالنبطية وضواحيها، بعدهم بحاجة لإلكم".
وأضافت كارولينا دي أوليفيرا: "هيدا نداء لإلكم لما توقفوا تبرعات (...) إذا بتريدوا لأنه مش كل الناس قدرت ترجع على بيوتها وحاطين شروط على أكثر من 30 ضيعة انه ما يروحوا الناس عليها وهلأ صار كثير برد، فشكرا عكرمكم". (...)
وختمت كارولينا دي أوليفيرا حديثها قائلة: "وبدي إرجع ذكركم إنه مظبوط صار فيه وقف لإطلاق النار ولكن في ناس بعد ما قدرت توصل عالقرى تبعها لأنه اللي ما بيتسموا بعدهم حاطين حظر إنه الناس ما تنزل، فخلونا قد ما نقدر نساعد لأنه المساعدات كثير قلّت... شكرًا".
وكتبت كارولينا دي أوليفيرا رسالة جاء فيها: "الرجاء التبرع ومنشكر كرمكن وإحساسكن بشعبكن الكريم". (lbc)
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