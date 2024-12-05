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المرأة
ممثلة معروفة تُثير الجدل.. هل ارتبطت بهذا الفنان بعد انفصالها عن خطيبها مؤخراً؟
Lebanon 24
05-12-2024
|
08:25
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بعد إعلان انفصالها عن خطيبها الفنان نور بدر، انتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار عن ارتباط الممثلة الشابة نور إيهاب بالفنان نور النبوي، وذلك على خلفية عملهما معاً في فيلم "الحريفة 2".
وفي ردّها الأول على تلك الأخبار، قالت نور إيهاب خلال لقاء لها مع برنامج "عرب وود"، إن حياة المشاهير تتعرض دائماً للسلبيات على السوشيال ميديا، مضيفةً: "بشوف إن أي حد معروف وحياته ظاهرة قدّام الناس لازم يتعرض لشائعات سلبية، وأنا بتعامل مع كل الشائعات بشكل عادي".
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من ناحية أخرى، علّق نور بدر على فسخ خطوبته من نور إيهاب وأن السبب هو نور النبوي، قائلاً: "أنا ونور النبوي أصدقاء ومفيش أي خلافات بينّا... وكل هذه الأقاويل مجرد شائعات".
وكان العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2" قد أُقيم خلال الأيام الماضية، وظهرت نور إيهاب ونور النبوي في أكثر من لقطة، ما دفع العديد من الجمهور لربط إعلانها فسخ خطوبتها بعلاقتها بالنبوي. (لها)
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