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المرأة

"أبو بناتي في ذمة الله".. فنانة شهيرة تعلن وفاة زوجها المخرج

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:35
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أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن وفاة زوجها ووالد بناتها، المخرج المسرحي مصطفى سالم.

ونشرت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" صورة لزوجها الراحل، وكتبت معلقة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".
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بدرية طلبة تعلن وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم


ومصطفى سالم كان مخرجًا ومؤلفًا مسرحيًا نادر الظهور في وسائل الإعلام. وكان له دور كبير في اكتشاف موهبة بدرية طلبة، حيث قدمها لأول مرة في مسلسل من تأليفه بعنوان "برج الأبجدية" الجزء الثاني. تزوجت بدرية طلبة من مصطفى سالم عندما كانت في سن الـ18.

ومن أبرز الأعمال الفنيّة التي قام المخرج والمؤلف المصري مصطفى سالم، زوج بدرية طلبة، بإخراجها: مسرحية "الواد الجن" كان مخرج مساعد وعرضت عام 1993.

وكان مصطفى سالم، هو المخرج المنفّذ لمسرحية "أنا ومراتي ومونيكا" التي تمّ عرضها عام 1998، أمّا التأليف فقد شارك في تأليف مسرحية "عيال تجنن" عام 1994، ومسرحية "اللي عايز يجيني". (نواعم)
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