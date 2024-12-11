سيلينا غوميز و أريانا غراندي: من المنافسة إلى الصداقة في ‎حدث شانيل

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من المعروف أن سيلينا غوميز Selena Gomez و أريانا غراندي Ariana Grande تنافستا في السابق على جوائز الموسيقى.. لكن هذه المرة الأولى التي تواجهان فيها بعضهما البعض في جوائز غولدن غلوب Golden Globes عن فئة أفضل ممثلة مساعدة Best Supporting Actress. ومع ذلك، التنافس لم يؤثر على علاقتهما.خلال حفل ‎"غداء أكاديمية النساء" Academy Women’s Luncheon يوم 10 كانون الاول، والذي قدمته دار شانيل Chanel، جلست النجمتان بجانب بعضهما البعض وتألقتا بإطلالات رائعة من توقيع الدار، وحرصتا على التقاط صور معاً. كما تبادلتا تعليقات مليئة بالمحبة على مواقع التواصل الاجتماعي. غوميز نشرت صورة تجمعها مع غراندي على إنستغرام وعلقت: "ملاك على الأرض." لتعيد غراندي نشر القصة مضيفة: "هذا أنتِ سيلينا."ويبدو أن غراندي وغوميز قد تتنافسان طوال موسم الجوائز في فئة أفضل ممثلة مساعدة. في جوائز غولدن غلوب، حصلت غراندي على ترشيح عن دورها في شخصية "غليندا" Glenda في فيلم Wicked، بينما تم تكريم غوميز عن دورها في شخصية "جيسي ديل مونتي" Jessi Del Monte في فيلم Emilia Pérez.وتحدثت غراندي لمجلة Variety عن هذا الترشيح، الذي يُعد أول تكريم لها على الإطلاق في جوائز غولدن غلوب. وقالت: "أنا فعلاً في حالة من الفوضى العاطفية. أنا ممتنة للغاية. كنت أبكي طوال الوقت خلال مكالمات الفيديو مع والدتي، من الصعب وصف مشاعري بالكلمات. أنا ممتنة بشكل لا يوصف! لدي مناديل في يدي الآن لأنني أبكي بشكل متقطع دون توقف."وأضافت عن شعورها بعد هذا التقدير لدورها كـ "غليندا"، وهو الدور الذي طالما حلمت به: "إنه شعور لا يصدق لدرجة أنني لا أستطيع وصفه. أنا متأثرة وممتنة للغاية. لطالما احترمت هذا الدور وعرفت تماماً ما يتطلبه تقديمه. لهذا السبب، كنت دائماً أعشق وأحترم النساء الرائعات اللواتي سبق أن لعبن هذا الدور. كل ما أردته هو تقديم العمل بالشكل المطلوب. منذ أول تجربة أداء لي وحتى آخر يوم تصوير، كنت ممتنة لهذه الفرصة. أن أرى هذا النوع من التقدير بعد كل الجهد المبذول، إنه أمر استثنائي. أنا ممتنة للغاية، ولا أطيق الانتظار للاتصال بمدربتي التمثيلية نانسي بانكس، وإيقاظها أينما كانت في العالم. أعتقد أنها في مكان بعيد، لكن لا يهم، سأوقظها!"أما غوميز، فقد تحدثت لمجلة ELLE في عدد كانون الاول 2024 كانون الثاني 2025 عن مدى تأثير فيلم Emilia Pérez في حياتها، ومدى استمتاعها بالعمل إلى جانب كارلا صوفيا غاسكون وزوي سالدانا. وقالت: "أن أكون في هذه اللحظة مع هؤلاء النساء للحديث عن فيلم مهم ومؤثر وجميل، إنه شعور مدهش بالنسبة لي. لم أكن أتوقع كل ما يحدث. أشعر حقاً بالامتنان لهذه المرحلة من حياتي. كل يوم أستيقظ وأفكر، كيف حصلت على هذه الفرصة؟"كما شاركت غوميز يوم 9 كانون الاول فيديو على إنستغرام ستوري يُظهر رد فعلها المباشر عند معرفتها بخبر ترشيحها لجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة مساعدة. وكانت النجمة متأثرة لدرجة أنها دفنت وجهها بين يديها. وكتبت على الفيديو: "لا أعرف حتى ماذا أكتب. أنا فخورة للغاية بزوي سالدانا، زميلتي في فيلم Emilia Pérez ومرشحة أخرى لنفس الجائزة. أنا ممتنة ومتشرفة للغاية". (ET بالعربي)