بالفيديو: شقيق بيلي أيليش يحتفل بعيد ميلادها في حفلها بلوس أنجلوس

إحتفلت بيلي أيليش هذا العام مبكراً بعيد ميلادها الثالث والعشرين، خلال جولتها "Hit Me Hard and Soft" في "Kia Forum" في لوس أنجلوس.





وقبل يوم واحد من عيد ميلادها، الذي صودف يوم أمس الأربعاء 18 كانون الاول، قام "فينيس" شقيق بيلي بإحضار كعكة صغيرة في ليل الثلاثاء 17 كانون الاول على خشبة المسرح في إنجلوود، كاليفورنيا، ليقوم الجمهور بغناء "عيد ميلاد سعيد" لأيليش.



كان هناك الكثير من اللحظات الإحتفالية طوال الليل، فقد قامت بيلي بدعوة "تشارلي إكس سي إكس" Charli XCX إلى المسرح لأداء مفاجئ لأول مرة لريمكس الثنائي "Guess"، والذي تمت إضافته في ألبوم الريمكس الأخير.





Billie Eilish brought out Charli xcx at the ‘HIT ME HARD AND SOFT’ tour in LA. pic.twitter.com/3VSvlQyfBs — Pop Crave (@PopCrave) December 18, 2024 Advertisement

وتُضيف أيليش ليلتان أخريان كاملتا العدد في "Kia Forum" يوم الجمعة 20 ديسمبر والسبت 21 كانون الاول، قبل أن تتوجه إلى أستراليا في فبراير ومارس، تليها تواريخ جولة ربيع/صيف 2025 في جميع أنحاء أوروبا.



تم ترشيح بيلي لسبع جوائز غرامي في عام 2025، حيث تم ترشيح "Hit Me Hard and Soft" لجائزة ألبوم العام وأفضل ألبوم بوب صوتي، بينما حصلت أغنية "Birds of a Feather" على ترشيحات لتسجيل العام وأغنية العام وأفضل أداء بوب منفرد.



كما تم ترشيح "Over Now Extended Edit" لأغنية "L’Amour De Ma Vie" لأفضل تسجيل بوب راقص، بينما حصل تعاون Charli XCX "Guess" على موافقة لأفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب. (ET بالعربي)