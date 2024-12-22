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المرأة

أفضل طرق لإزالة صمغ الأظافر بسهولة وبأمان

Lebanon 24
22-12-2024 | 00:16
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إزالة صمغ الأظافر قد يبدو أمرًا معقدًا، لكنه يصبح سهلًا باستخدام الطرق الصحيحة. تعرفي على طرق فعّالة وآمنة لإزالة الصمغ من الجلد، الملابس، الأثاث، والأظافر.

طريقة إزالة صمغ الأظافر عن الجلد
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النقع بالماء الدافئ والصابون: انقعي الجلد لمدة 15 دقيقة.
الفرك برفق: استخدمي فرشاة أسنان نظيفة لفرك المنطقة.
استخدام الأسيتون: ضعي كرة قطنية مبللة بالأسيتون على الصمغ.
الترطيب: بعد إزالة الصمغ، استخدمي الزيت أو الفازلين لترطيب الجلد.
طريقة إزالة صمغ الأظافر من الملابس
باستخدام الأسيتون:
انتظري جفاف الصمغ تمامًا.
جربي الأسيتون على جزء غير مرئي من القماش للتأكد من عدم تضرره.
ضعي كرة قطنية مبللة بالأسيتون على الصمغ وافركي برفق.
اغسلي الملابس يدويًا أو في الغسالة واتركيها تجف بالهواء.
بدون الأسيتون:
انقعي الملابس في ماء بارد مضاف إليه منظف الأطباق لمدة 15 دقيقة.
افركي الصمغ باستخدام فرشاة صغيرة، ثم اغسلي القماش بماء بارد.
اغسلي الملابس بالغسالة وجففيها في الهواء.
طريقة إزالة صمغ الأظافر من الأثاث
الحذر مع الأسيتون:
بللي قطعة قطنية بالأسيتون وامسحي الصمغ بحذر.
اكشطي الصمغ بلطف باستخدام بطاقة بلاستيكية.
نظفي السطح بقطعة قماش لإزالة أي بقايا.
طريقة إزالة صمغ الأظافر من الأظافر
بدون الأسيتون:
انقعي أظافرك في ماء دافئ وصابون لمدة 15 دقيقة.
انزعي الأظافر الصناعية بلطف واستخدمي عازل الأظافر لإزالة الصمغ الزائد.
باستخدام الأسيتون:

قصي الأظافر الصناعية وابردي سطحها اللامع.
ضعي القليل من الفازلين على الجلد المحيط لحمايته.
لفي الأظافر بقطن مبلل بالأسيتون، وغلفيها بورق الألومنيوم لمدة 20 دقيقة.
أزيلي الأظافر الصناعية بعناية واستخدمي المبرد لإزالة أي بقايا.
نصائح إضافية:
تجنبي الفرك القوي لتفادي الضرر.
اختبري الأسيتون على مناطق غير ظاهرة عند استخدامه على الأسطح أو الملابس.
احرصي على ترطيب الجلد والأظافر بعد إتمام العملية. (ليالينا)
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