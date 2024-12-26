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فنون ومشاهير

تحفة فنية رائعة.. ما جديد فرقة "ميّاس"؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:37
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أعلنت فرقة "مياس" العالمية عن إطلاق "فيديو كليب" جديد يحمل عنوان "عليا" عبر قناتها الرسمية على منصة "يوتيوب".
وتسلط قصة الفيديو الكليب الضوء على شخصية "عليا"، التي تجسد امرأة قوية ومتحررة تمكنت من قلب المقاييس في مجتمعها متحديةً التقاليد ومتجاوزةً كافة الحواجز لتحقيق نجاحات باهرة.
 
 
كما تتناول القصة رحلة "عليا" التي من خلال تضامنها ودعمها للنساء الأخريات، استطاعت التغلب على قوى الاستبداد، لتنتزع في نهاية المطاف مكانة مرموقة في المجتمع وتعتلي عرش السلطة.

وكعادتها أبهرت فرقة "ميّاس" جماهيرها بإبداعها الفني ذي المقاييس العالمية بقيادة المبدع نديم شرفان، وبمجموعة لافتة من التصاميم والملابس والرقصات التي طغت عليها حيوية الالوان والحركة ناهيك عن المؤثرات البصرية المتميزة التي أضفت على العمل طابعًا مميزًا وساحرا. 

الموسيقى التصويرية المُصاحبة للفيديو كليب هي من تأليف هاري هيديشيا، اما الفيديو الكليب فهو من إخراج نديم شرفان، علما ان انتاج العمل تم بالشراكة مع فرقة "مياس" وشركة Prodigious ME.
 
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ويأتي العمل الجديد هذا ليؤكد مرة أخرى التزام فرقة "ميّاس" بأداء دور فريد في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها وهو نهج اعتنقته منذ تأسيسها لايصال رسالتها الفنية والاجتماعية.

فنون ومشاهير

المرأة

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