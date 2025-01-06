Advertisement

المرأة

كشف أسرارها.. كيف تحافظ جينفر أنيستون على رشاقتها؟

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1301947-638717663890952707.jpeg
Doc-P-1301947-638717663890952707.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت نجمة مسلسل "فريندز" جنيفر أنيستون البالغة من العمر 55 عاماً عن روتين التمارين الرياضية ونظامها الغذائي، قائلة إنها تتبع نظام 80/20.

وفي مقابلة مع برنامج "توداي"، أضافت أنيستون أنها تعطي نفسها أيامًا حيث يمكنها الحصول على ما تريد من أطعمة دون الحرمان من أي نوع، موضحة أن قاعدة 80/20 تتضمن تناول الطعام الصحي بنسبة 80% من الوقت وتكون أكثر مرونة في النسبة المتبقية 20%، بحسب ما نشره "Business Insider".
Advertisement

وشرحت أنها تحاول تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية بنسبة 80٪ من الوقت، والتي تتضمن تناول الكثير من البروتين والسلطة وشرب "أطنان من الماء".

كما أكدت أنيستون أنها تتجنب الملح الإضافي أو صلصة السلطة وتستخدم بدلاً من ذلك مكونات مثل الخل لتتبيل أطباقها، قائلة إنه الخل والتوابل تمنح "طعمًا لذيذًا للغاية، بمعنى أنها لا تكتفي برش كل شيء بالملح والزبدة أو زيت الزيتون لجعله لذيذًا".

وقالت إنها أكثر تساهلاً مع ما تأكله في 20٪ من الوقت المتبقي: "سيكون برغر بالجبن والبطاطس المقلية أو الطعام المكسيكي والمعكرونة والبيتزا - كل الأشياء اللذيذة".

كما تهدف أنيستون أيضًا إلى ممارسة الرياضة ثلاث إلى أربع مرات على الأقل في الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن أنيستون ليست النجمة الشهيرة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام نسخة من قاعدة 80/20 لتوجيه نظامها الغذائي.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:54 | 2025-01-06
04:11 | 2025-01-06
02:21 | 2025-01-06
01:40 | 2025-01-06
00:10 | 2025-01-06
23:00 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24