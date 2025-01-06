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المرأة
كشف أسرارها.. كيف تحافظ جينفر أنيستون على رشاقتها؟
Lebanon 24
06-01-2025
|
06:15
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كشفت نجمة مسلسل "فريندز" جنيفر أنيستون البالغة من العمر 55 عاماً عن روتين التمارين الرياضية ونظامها الغذائي، قائلة إنها تتبع نظام 80/20.
وفي مقابلة مع برنامج "توداي"، أضافت أنيستون أنها تعطي نفسها أيامًا حيث يمكنها الحصول على ما تريد من أطعمة دون الحرمان من أي نوع، موضحة أن قاعدة 80/20 تتضمن تناول الطعام الصحي بنسبة 80% من الوقت وتكون أكثر مرونة في النسبة المتبقية 20%، بحسب ما نشره "Business Insider".
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وشرحت أنها تحاول تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية بنسبة 80٪ من الوقت، والتي تتضمن تناول الكثير من البروتين والسلطة وشرب "أطنان من الماء".
كما أكدت أنيستون أنها تتجنب الملح الإضافي أو صلصة السلطة وتستخدم بدلاً من ذلك مكونات مثل الخل لتتبيل أطباقها، قائلة إنه الخل والتوابل تمنح "طعمًا لذيذًا للغاية، بمعنى أنها لا تكتفي برش كل شيء بالملح والزبدة أو زيت الزيتون لجعله لذيذًا".
وقالت إنها أكثر تساهلاً مع ما تأكله في 20٪ من الوقت المتبقي: "سيكون برغر بالجبن والبطاطس المقلية أو الطعام المكسيكي والمعكرونة والبيتزا - كل الأشياء اللذيذة".
كما تهدف أنيستون أيضًا إلى ممارسة الرياضة ثلاث إلى أربع مرات على الأقل في الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن أنيستون ليست النجمة الشهيرة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام نسخة من قاعدة 80/20 لتوجيه نظامها الغذائي.
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