شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسراراً جديدة عن طفولتها (فيديو)

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علّق الفنان وائل عبد العزيز على فيديو نشرته شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" من لقاء لها مع الإعلامية منى الشاذلي ضمن برنامج "معكم"، كشف من خلاله جانباً جديداً من طفولة شقيقته، وتفاصيل مليئة بالمواقف الطريفة والمضحكة التي جمعتهما في سنواتها الأولى، والتي تعكس شخصيتها المميزة، وحبّها الغريب للحيوانات.ووصف وائل طفولة شقيقته ياسمين بأنها كانت مليئة بالقصص الطريفة مع الحيوانات التي كانت جزءاً أساسياً من حياتها. وقال في تعليقه على الفيديو: "كنت بجيب لها في البيت وأنا صغير كل أنواع الحيوانات: كلب، قطة، سلحفة، والثعبان ده كانت تقعد تلفه على إيديها، في إشارة الى حبها الغريب للحيوانات التي كثيراً ما كانت تشاركها في حياتها اليومية".وأضاف وائل: "مرة شافت أرنب ماما بتسلقه، افتكرته قطة، قعدت تعيط بالساعات، وعمرها ما أكلته، ومرة كانت بتصور في بلد أوروبي، وكانت هي في بدايتها، وماشية بتتفسح، واحد جاي قدامها ومعه شمبانزي. ساب كل الناس وجرى، واترمى في حضنها. عشان كده هي بتحبهم!". وأضاف ضاحكاً: "جبت صقر وبغبغانات وعصافير وحرباية وسحلية ومرة أخويا اصطاد غراب وجابه أبويا طرده من البيت قاله داخل عليا بغراب يا تييييت... إحنا كان ناقص ندخل البيت بفيل والله".على صعيد آخر، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، الذي من المقرر أن يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.المسلسل يٌعد من الأعمال المنتظرة، حيث يضم نخبة من النجوم، على رأسهم: ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، ونيكول سابا، ورشوان توفيق... وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخضيري. (لها)