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المرأة

بعدما أثارت الجدل بسعر أثاث منزلها الفخم.. هل تعيش اليوتيوبر اللبنانية الشهيرة قصة حب جديدة؟ (صورة)

Lebanon 24
09-01-2025 | 02:00
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بعد قضائها عطلة الأعياد في جزيرة بالي الاندونيسية برفقة الممثلة نادين نسيب نجيم والممثلة السورية هبة نور، أثارت اليوتيوبر يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي" تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية دخولها في علاقة عاطفية جديدة.
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فقد نشرت يومي صورة عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام، تظهر رسمة كرتونية لشخصين متحابين، مع عبارة مرفقة تقول: "أريد تمضية كل لحظة معك".
 
 
 
 
الصورة دفعت متابعيها إلى التساؤل عما إذا كانت تعبر عن حالتها العاطفية الحالية، خاصةً أنها معروفة بإثارة الجدل من خلال تصريحاتها وأفعالها التي غالبًا ما تكون محط أنظار الجمهور.

وكان انتشر فيديو ليومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وهي تتحدث من داخل سيارتها، حيث قالت: "ما حدا قلو فضل على بيتي وانا عفش بيتي قد حق البيت 3 مليون دولار وما فوق".

وأشارت إلى انها أسست شركتها الخاصة عام 2017 في لبنان ثم انتقلت إلى دبي وهي تعتبر من أنجح الشركات هناك، كاشفة انها بصدد تأسيس شركتين جديدتين.

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