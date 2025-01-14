أطلّت من دون خاتم زفافها... هل انفصلت الفنانة عن زوجها بعد 10 سنوات من الزواج؟

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انفصلت الفنانة الاميركية جيسيكا سيمبسون وزوجها إريك جونسون بعد 10 سنوات من الزواج.وقالت سيمبسون في بيان الاثنين: "لقد كنت أنا وإريك نعيش منفصلين ونواجه موقفًا مؤلمًا في زواجنا. أطفالنا يأتون في المقام الأول، ونحن نركز على ما هو الأفضل لهم. نحن ممتنون لكل الحب والدعم الذي كان في طريقنا، ونقدر الخصوصية الآن بينما نعمل من خلال هذا كعائلة".وأثارت مغنية "Irresistible"، البالغة من العمر 44 عامًا، تكهنات الانفصال عندما لاحظ المعجبون أنها لم تنشر صورًا مع زوجها منذ عام 2023.كما لاحظ متابعوها انها لم ترتد خاتم زفافها في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ كانون الثاني 2024.وقد علق أحد الأشخاص على منشور شاركته وهي ترتدي مجموعة دانتيل مثيرة في أيلول، حيث كانت تفتقد خاتم زفافها: "بالتأكيد انفصلت عن زوجها". (lbci)