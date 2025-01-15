بعد قصة حب وزواج دام 10 سنوات.. الممثلة الشهيرة تنفصل عن زوجها

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أكدت الممثلة الأميركية جيسيكا سيمبسون خبر انفصالها عن زوجها إريك جونسون بعد زواج دام لسنوات طويلة وقصة حب قوية.فقد صرحت المغنية والممثلة جيسيكا سيمبسون البالغة من العمر 44 عاماً، لمجلة PEOPLE عن تأثير انفصالها بعد زواج دام 10 سنوات، من زوجها لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، إريك جونسون 45 عاماً.وقالت سيمبسون: "أنا وإريك نعيش الآن ونحن منفصلان، ونواجه لأول مرة موقفاً مؤلماً للغاية".وتابعت: "أطفالنا يأتون في المقام الأول، ونحن نركز على ما هو الأفضل بالنسبة لهم. نحن ممتنون لكلّ الحب والدعم الذي تلقيناه خلال الفترة الماضية، ونطلب من الجميع أن يقدّر الخصوصية التي نريدها الآن، وفي الأخير سنظل عائلة واحدة".وكان هذا التصريح بمثابة تأكيد رسمي على الأخبار المتداوَلة، ولم تصرّح سيمبسون بأيّ شيء آخر حول الأمر، بينما لم يخرج إريك للتعليق على الانفصال حتى الآن.ويُذكر أن جونسون شوهد من دون خاتم زواجه في نوفمبر الماضي. وفي الوقت نفسه تقريباً، قامت سيمبسون بالتشويق لعودتها إلى الموسيقى من خلال منشور على "إنستغرام"، كان عبارة عن صور لها في ستوديو التسجيل، وعلّقت على الصور قائلة: "في غرفة الموسيقى الخاصة بي في ناشفيل. هذه العودة بمثابة اعتذار لنفسي عن تحمُّل كلّ ما لا أستحقه".منذ أكثر من عشرة أعوام؛ تحديداً في تموز 2014، سيمبسون وجونسون تزوّجا بعد أربع سنوات من الخطوبة، وأنجبا ثلاثة أطفال: ماكسويل درو، 12 عاماً، وآيس نوت، 11 عاماً، وبيردي ماي، 5 أعوام.