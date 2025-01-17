Advertisement

المرأة

جينيفر لوبيز تتبرع لضحايا حرائق لوس أنجلوس

Lebanon 24
17-01-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1307749-638727401457021922.png
Doc-P-1307749-638727401457021922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بادرت النجمة العالمية جينيفير لوبيز لتقديم المٌساعدة للضحايا والمُتضررين من حرائق لوس أنجلوس، حيث تبرعت خلال الفترة الماضية لإحدى الوكالات المسئولة عن إغاثة المتضررين.
وكانت قد أعلنت الوكالة المسئولة عن تقديم الدعم للمُتضررين وضحايا حرائق لوس أنجلوس بالأمس عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" بأنهم تلقوا دعما كبيرا من النجمة جينيفير لوبيز و وجهوا الشكر إليها واصفين إياها بـ"المذهلة".
Advertisement
وكانت قد قررت النجمة العالمية جينيفير لوبيز أن تلغي أي ظهور إعلامي لها، وقال مصدر مُقرب منها لـ"people" بأنها حاليًا تسعى للتركيز على دعم المجتمع في لوس أنجلوس خلال هذا الوقت الصعب.

وكانت النجمة العالمية قد أصدرت بيانا منذ أيام لدعم ضحايا حرائق لوس أنجلوس، ونشرت البيان عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام" وجاء فيه: "أتعاطف مع كل من تأثر بحرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس، لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى الصدمة التي قد تسببها هذه الأحداث، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين فقدوا منازلهم وشعورهم بالأمان، في أوقات كهذه، تتواجد نوادي الأولاد والبنات في لوس أنجلوس لتقديم الدعم والموارد والمساحة الآمنة للأطفال والأسر المحتاجة".

وأضاف البيان: " كان نادي الأولاد والبنات في أمريكا هو المكان الذي وجدت فيه العزاء والملجأ في كثير من الأحيان في طفولتي، إنه مكان حيث يمكن للأطفال أن يشعروا بالأمان والرعاية والتمكين، حتى في أصعب الأوقات".
وإختتمت البيان بدعوة المُتضررين للذهاب إلى النوادي وأماكن المُساعدة للعثور على الدعم مؤكدة "سنعيد البناء أقوى". (سيدتي)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:43 | 2025-01-17
10:22 | 2025-01-17
09:16 | 2025-01-17
05:57 | 2025-01-17
04:01 | 2025-01-17
03:21 | 2025-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24