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المرأة

كادت تقع على الأرض... فيديو تعثر تقلا شمعون يتصدر التريند

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:31
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تواجدت النجمة تقلا شمعون في حفل Joy AWARDS بنسخته الخامسة في المملة العربية السعودية مع زوجها المخرج والمنتج طوني فرج الله، ولفتت الأنظار بأنافتها وعفويتها على السجادة الخزامية.

وإنتشر مقطع فيديو عفوي لها يظهر سعادتها وحماسها بسبب صور التقطتهم مع النجم العالمي أنتوني هوبكنز، والملفت أن النجمة اللبنانية رغم مكانتها وقيمتها الفنية وموهبتها الفذة تحولت إلى طفلة أمام نجمها المفضل، فتعثرت خلال حديثها مع زميلاتها الفنانات وكادت تقع على الأرض وهي تخبرهن بأنها تمكنت من الوثول إلى هوبكنز والتقاط الصور معه.

وفي مشهد رائع يظهر تواضعها وروحها الجميلة، اقتربت تقلا مع زوجها لتخبر صديقاتها بأنها نجحت بفضل زوجها من إلتقاط أربع صور مع انتوني هوبكنز، وقالت بعفوية: "ما حدا حصل عليها غيري بفضل زوجي"، والتفتت نحوه وغمرته بلطافة وحب.
 
 
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وتألقت النجمة اللبنانية بفستان أنيق بلون الموسم البرغندي الساحر، واختارت تصميماً فخماً من المخمل، تميّز بقصة الصدر الواسعة وبزمزمة ناعمة عند الخصر. وأضيف إليه كاب طويل بأكمام فضفاضة، بفماش مجعد، وهو ما جعل إطلالتها مميزة وتضج بالأنوثة والفخامة.



وشاركت تقلا متابعيها على انستغرام بالصور التي التقطتها وكادت تقع على الأرض من حماسها وفرحتها بها، وعبرت عن سعادتها بالوفوف الى جانب "السيد هوبكنز"، وتمكنت من خلال هذه الصور بث الطاقة الايجابية بين محبيها الذين أثنوا على عفويتها وجمال روحها ونالت الصور إعجاب الآلاف. (لها)
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