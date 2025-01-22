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قالت أنغام: "إحنا كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا الحتة دي".وتابعت قائلة: "كل اللي أقدر أقوله إني بتمنى لها أيام أحسن ومستقبل أحلى، وصحة، وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها، ربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يروح في المكان اللي أنا أقصده، ويتفهم زي ما هو".وعن إمكانية زواجها مرة أخرى، ودخولها في حالة عاطفية بعد طلاقها من زوجها، أكدت أنها لا تفكر في هذا الأمر، وليس من أولوياتها في هذه المرحلة، وقالت: "عندي أولويات ومش هحط ولادي في الحتة دي، لأنهم ميتحطوش في مقارنة مع أي حد، وبقيت أغلى عند نفسي بكتير أوي إني أضيع وقتي ومشاعري في حتة متتقدرش".وعندما سئلت أنغام: هل كانت اختياراتها السابقة خاطئة؟ أكدت أن الخطأ أمر نسبي، وأن جميع البشر يخوضون تجارب كثيرة للتعلم.