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المرأة
"كنا بناكل عيش وملح مع بعض".. إعلامية شهيرة تكشف مفاجاة عن علاقتها بـ"شيرين"
Lebanon 24
22-01-2025
|
15:35
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حلَّت الفنانة أنغام ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، حيث كشفت العديد من التفاصيل والأسرار عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية.
وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب.
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قالت أنغام: "إحنا كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا الحتة دي".
وتابعت قائلة: "كل اللي أقدر أقوله إني بتمنى لها أيام أحسن ومستقبل أحلى، وصحة، وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها، ربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يروح في المكان اللي أنا أقصده، ويتفهم زي ما هو".
هل ستتزوج أنغام مجدداً؟
وعن إمكانية زواجها مرة أخرى، ودخولها في حالة عاطفية بعد طلاقها من زوجها، أكدت أنها لا تفكر في هذا الأمر، وليس من أولوياتها في هذه المرحلة، وقالت: "عندي أولويات ومش هحط ولادي في الحتة دي، لأنهم ميتحطوش في مقارنة مع أي حد، وبقيت أغلى عند نفسي بكتير أوي إني أضيع وقتي ومشاعري في حتة متتقدرش".
وعندما سئلت أنغام: هل كانت اختياراتها السابقة خاطئة؟ أكدت أن الخطأ أمر نسبي، وأن جميع البشر يخوضون تجارب كثيرة للتعلم.
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