"خلصتي من الاسد عم تحاولي عند السيسي".. اليكم ما نشرته سلاف فواخرجي بعد خروجها من سوريا

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تصدر اسم الممثلة السورية سلاف فواخرجي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية في احدث ظهور لها.وفي التفاصيل نشرت سلاف صورة لها وخلفها العلم المصري وعلقت قائلة: "المحروسة دائما بإذن الله وبمحبة ناسها".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات على المنشور بشكل كبير، فمنهم من اشاد باطلالتها ومنهم من اعتبر انها تحاول كسب رضى الرئيس السيسي بعد خلع بشار الأسد، علما ان سلاف كانت من الداعمين للنظام السابق في سوريا.وجاء من بين التعليقات: "خلصتي من بيت الاسد عم تحاولي عند السيسي". (الجديد)