نادين الراسي: "لأني طبيعيّة أنا كتير حلوة"

قالت الممثلة نادين الراسي "إذا عم بيّن حلوة هل أيّام، لأني طبيعيّة".

وأضافت الراسي التي أتمّت الـ45 من عمرها في فيديو نشرته عبر خاصية "ستوري" في "انستغرام": "مني ولد، بس أنا حلوة، كتير حلوة". (رصد لبنان 24)