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المرأة
نادين الراسي: "لأني طبيعيّة أنا كتير حلوة"
Lebanon 24
31-01-2025
|
07:56
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قالت الممثلة نادين الراسي "إذا عم بيّن حلوة هل أيّام، لأني طبيعيّة".
وأضافت الراسي التي أتمّت الـ45 من عمرها في فيديو نشرته عبر خاصية "ستوري" في "انستغرام": "مني ولد، بس أنا حلوة، كتير حلوة". (رصد لبنان 24)
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