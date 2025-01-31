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المرأة

نادين الراسي: "لأني طبيعيّة أنا كتير حلوة"

Lebanon 24
31-01-2025 | 07:56
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قالت الممثلة نادين الراسي "إذا عم بيّن حلوة هل أيّام، لأني طبيعيّة".
 
 
وأضافت الراسي التي أتمّت الـ45 من عمرها في فيديو نشرته عبر خاصية "ستوري" في "انستغرام": "مني ولد، بس أنا حلوة، كتير حلوة". (رصد لبنان 24)
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نادين الراسي

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