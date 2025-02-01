"أصعب قرار".. فنانة تتأثر بالكلام عن أخبار طلاقها

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انتشرت مؤخراً تقارير متضاربة حول انفصال النجمة داليا مصطفى عن زوجها الفنان شريف سلامة، حيث تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي شائعات عن طلاقها بعد فترة قصيرة من تأكيدها سابقاً أنها لن تنفصل عن زوجها.وفي لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، ظهر اسم كل من شريف سلامة وداليا مصطفى متصدرًا للبحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما طرح الليثي سؤالاً مباشرًا على داليا حول سبب الانفصال، لكنها ردّت مكتفيةً بالصمت، إذ أعربت عيناها عن ألم لم تختمه الكلمات.وتناولت التقارير أن داليا مصطفى، التي طالما كانت تتحاشى الإجابة عن مثل هذه الأسئلة في المناسبات الفنية السابقة، أعادت في اللقاء التأكيد على عدم انفصالها عن والد أطفالها.