Advertisement

المرأة

"أصعب قرار".. فنانة تتأثر بالكلام عن أخبار طلاقها

Lebanon 24
01-02-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1314476-638740330113456176.png
Doc-P-1314476-638740330113456176.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت مؤخراً تقارير متضاربة حول انفصال النجمة داليا مصطفى عن زوجها الفنان شريف سلامة، حيث تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي شائعات عن طلاقها بعد فترة قصيرة من تأكيدها سابقاً أنها لن تنفصل عن زوجها.
Advertisement

وفي لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، ظهر اسم كل من شريف سلامة وداليا مصطفى متصدرًا للبحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما طرح الليثي سؤالاً مباشرًا على داليا حول سبب الانفصال، لكنها ردّت مكتفيةً بالصمت، إذ أعربت عيناها عن ألم لم تختمه الكلمات.
هل وقع الطلاق بين داليا مصطفى وشريف سلامة؟

وتناولت التقارير أن داليا مصطفى، التي طالما كانت تتحاشى الإجابة عن مثل هذه الأسئلة في المناسبات الفنية السابقة، أعادت في اللقاء التأكيد على عدم انفصالها عن والد أطفالها.
 
وأضافت: «أول ما آخد القرار هقوله، ولسه مخدتش... بس أصعب قرار هيجي هيجي، بس لسه ما أخدتهوش»، مما يشير إلى أنها قد أعلنت عن قرار انفصالها بطريقة رسمية ولكن لم تُطبقه على أرض الواقع. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2025-02-01
10:14 | 2025-02-01
08:12 | 2025-02-01
06:25 | 2025-02-01
04:03 | 2025-02-01
02:17 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24