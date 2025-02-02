بفستان أسود.. ماغي بو غصن تتألق باطلالتها الاخيرة

شاركت النجمة ماغي بو غصن مع زوجها جمال سنان في حفل العشاء السّنوي الحادي عشر لجمعية “Kids First”، الخيريّة التي تُعنى بشؤون الأطفال المُصابين بمرض السرطان وذلك على مسرح كازينو لبنان.



وأطلت بو غصن بفستان أنيق باللون الأسود حمل توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي، وجاء التصميم ضيق من الأعلى ومكشوف عند الأكتاف مع تطريزات باللون الأسود أضافت حركة وجمالية خاصة الى الفستان الذي انسدل من الأسفل بشكل تنورة واسعة بتطريزات ولآلئ منحته المزيد من الفخامة والأناقة.

Advertisement