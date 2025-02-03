"انقلبت سيارتها 4 مرات".. ابنة فنان راحل تتعرض لحادث سير مروع

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وكتب أكرم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سارة الابنة الصغرى للغالي الفنان المنتصر بالله هي أشبه البنات بالمنتصر خفة ظل منقطعة النظير جاذبيه بلا حدود، سارة الطيبة الودودة التي تركت في نفوس كل من عرفها أجمل الذكريات، تعرضت الأسبوع الماضي لحادث خطير انقلبت سيارتها ٤ مرات بسبب بقعة زيت على الطريق".وأضافت: "نقلت إلى أحد مستشفيات أكتوبر، ولله الحمد تم التدخل الجراحي والطبي، وخرجت سارة إلى حضن الأم السيدة الفاضلة عزيزة الاسم والصفة لتقوم بدورها في العطاء اللا متناهي".