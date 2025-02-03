Advertisement

المرأة

"انقلبت سيارتها 4 مرات".. ابنة فنان راحل تتعرض لحادث سير مروع

Lebanon 24
03-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1315384-638742246359043865.jpeg
Doc-P-1315384-638742246359043865.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عن تعرض سارة ابنة الفنان الراحل المنتصر بالله، لحادث سير مروع على الطريق، بسبب بقعة زيت، لتنقل إلى المستشفى.

وكتب أكرم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سارة الابنة الصغرى للغالي الفنان المنتصر بالله هي أشبه البنات بالمنتصر خفة ظل منقطعة النظير جاذبيه بلا حدود، سارة الطيبة الودودة التي تركت في نفوس كل من عرفها أجمل الذكريات، تعرضت الأسبوع الماضي لحادث خطير انقلبت سيارتها ٤ مرات بسبب بقعة زيت على الطريق".
Advertisement

وأضافت: "نقلت إلى أحد مستشفيات أكتوبر، ولله الحمد تم التدخل الجراحي والطبي، وخرجت سارة إلى حضن الأم السيدة الفاضلة عزيزة الاسم والصفة لتقوم بدورها في العطاء اللا متناهي".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:47 | 2025-02-04
02:01 | 2025-02-04
23:56 | 2025-02-03
16:00 | 2025-02-03
14:00 | 2025-02-03
10:30 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24