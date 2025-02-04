Advertisement

منوعات

أفشلت عرض الزواج.. عروس تكسر الخاتم بأسنانها أثناء تناول الكعكة

Lebanon 24
04-02-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1315845-638743050678851776.png
Doc-P-1315845-638743050678851776.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب رجل صيني يُدعى ليو من قوانغآن بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين بالذهول عندما فشل عرض الزواج الذي قدمه للفتاة التي يرغب في الزواج منها، من خلال وضع الخاتم في كعكعة.

وبحسب وسائل إعلام صينية، كادت العروس أن تأكل الخاتم وحطمته بأسنانها دون قصد، ظنا منها أنه جزء من الكعكة.
Advertisement

ونشر الشاب الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب: "انتبهوا، يا جميع الرجال: لا تخبئوا خاتم الخطوبة في الطعام".

من جهتها، قالت العروس إنها عادت إلى المنزل جائعة ذات مساء وأكلت على الفور كعكة تارو التي أعدها لها صديقها.

وقالت: "كانت الكعكة مغطاة بطبقة سميكة، لذلك كنت أمضغها فقط حتى قضمت شيئا صلبا. فبصقتها على الفور".

في البداية، افترضت الشابة أن المشكلة في جودة الكعكة واستعدت للشكوى على المخبز.

ولكن صديقها لاحظ انزعاجها، فقام بفحص الكعكة، وبعد مسح الجسم الغريب، كشف بخجل: "عزيزتي، أعتقد أن هذا قد يكون الخاتم الذي كنت سأتقدم لك به".

وقال العريس لصحيفة "شياوشيانغ مورنينغ هيرالد": "ستكون هذه ذكرى لن ننساها أبدا، لكن طريقة العرض هذه محفوفة بالمخاطر بعض الشيء. آمل أن يأخذ الآخرون قصتنا كتحذير ويتجنبوا تجربتها بأنفسهم".

منوعات

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:57 | 2025-02-04
10:18 | 2025-02-04
09:25 | 2025-02-04
06:01 | 2025-02-04
03:47 | 2025-02-04
02:01 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24