هيدي كرم تكشف للمرة الأولى أسباب طلاقها (فيديو)

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خلال لقائها في برنامج "صبايا الخير"، الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة "النهار"، كشفت الفنانة هيدي كرم للمرة الأولى عن الأسباب التي أدت الى طلاقها، حيث قالت: "أنا اتطلقت لأننا وصلنا لمرحلة أنا ما كنتش مرتاحة فيها، ومش حاسة إننا واصلين لبعض".وأضافت: "يمكن الشخص أو الشخصية دي، أو شكل الحياة دي بقى مش مناسب ليكِ بعد ما نضجتِ، وممكن يكون العيب فيكِ. أي ست بتتطلق جزء من المسؤولية يقع عليها، لأنها ما عرفتش تصلّح الأمور لو ما كانش الراجل فيه عيوب شنيعة".وأردفت بالقول: "أنا اخترت سعادتي، وإلى حد ما أكيد فيها أنانية، في ستات كتير بيعيشوا حياة غير سعيدة علشان خاطر الأولاد".يُذكر أن هيدي كرم شاركت أخيراً في مسلسل "وتر حساس"، وهو بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدّم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور، ومحمد علي رزق...، ومن تأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وإخراج وائل فرج. (لها)