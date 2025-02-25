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المرأة

"الحدث المنتظر".. نارين بيوتي تحدد موعد زفافها

Lebanon 24
25-02-2025 | 14:00
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أعلنت اليوتيوبر نارين بيوتي عن موعد زفافها المنتظر من خطيبها رامي الياس سامو في حدث مميز سيجمع الأحبة في 12 نيسان 2025.

بعد خطوبتها في نهاية عام 2023، كشفت نارين عن تفاصيل هذا اليوم المنتظر الذي طالما ترقبه جمهورها، مشيرة إلى حماسها الكبير لهذه اللحظة المميزة.
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وفي بث مباشر عبر حساباتها على السوشيال ميديا، تحدثت نارين عن الاستعدادات الجارية للزفاف، وأكدت أن الأجواء مليئة بالحماس. وقالت: "الحدث المنتظر رح يكون بعد العيد مباشرة، يوم 12 نيسان". كما أضافت أنها تشعر بحالة من الترقب، خاصة مع اقتراب مناسبات أخرى في حياتها مثل عيد ميلادها في 15 نيسان، وعيد ميلاد رامي في 17 نيسان، ما يجعل شهر نيسان مليئاً بالأحداث السعيدة.

وكشفت نارين عن تفاصيل تحديد موعد الزفاف، حيث قالت: "ولعرسنا، قلي رامي شو عندك يوم 12/4؟ قلت له ما عندي شي، قلي يلاّ زتّي العرس، وحطينا العرس بـ12/4"، معبرة عن مشاعرها تجاه هذه اللحظة الخاصة التي غيّرت حياتها.

كما أعلنت نارين عن مفاجآت كبيرة ستكشف عنها في الأشهر القليلة القادمة، مما أثار فضول جمهورها بشأن ما ستقدمه لهم. وفي الختام، توجهت بالشكر لمتابعيها على دعمهم المستمر. (فوشيا)
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