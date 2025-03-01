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المرأة

تخلت عن شعرها الطويل وفاجأت الجميع بإطلالتها.. فنانة لبنانية بـ "نيو لوك" (صور)

Lebanon 24
01-03-2025 | 03:09
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انضمت الفنانة اللبنانية مادلين طبر إلى فريق عمل مسلسل "أسود باهت"، وذلك ضمن الحكاية الثالثة منه والتي تحمل عنوان "وصمة عار".

ولم تكن مفاجأة مشاركة مادلين في المسلسل هي الوحيدة، لكنها ظهرت على بوستر المسلسل بإطلالة غريبة، حيث ظهرت بشعر قصير جداً باللون الأبيض.
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وكشفت مادلين عن الـ"نيو لوك" الذي قامت بعمله لتطل به على الجمهور للمرة الأولى مؤكدة أن مظهرها الجديد يتماشى مع شخصية "روقة" التي تجسدها ضمن أحداث الحكاية فهي سيدة أعمال تمتلك مركز تجميل كبير في الإسكندرية وهي سيدة غامضة مليئة بالأسرار أنانية تعيش لنفسها، لكن ماضيها وصندوقها الأسود المحزن يفتح فجأة ليغير مجرى قصة هذه الخماسية من المسلسل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وصرحت مادلين بأن حكاية "وصمة عار" مكونة من خمس حلقات، تأليف كريم سرور ومن إخراج ممدوح زكي، ويشاركها البطولة: نسرين طافش، محمد لطفي، حسني شتا، إبراهيم السمان، بسنت حاتم، صولا عمر.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "أسود باهت" في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث إن المسلسل مكون من ثلاث حكايات؛ الأولى بطولة الفنانة سوسن بدر، والثانية بطولة الفنانة سهر الصايغ.(لها)




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