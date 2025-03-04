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المرأة

"اللي بتقولوا مانو حقيقي".. فنانة شهيرة تصدم ابنتها على الهواء مباشرة (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2025 | 11:54
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خلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة مع ابنتها شام الذهبي، وذلك أثناء ظهور الأخيرة كضيفة في برنامج "إفطارنا غير".

وفي مفاجأة للجميع، قامت أصالة بالاتصال بابنتها شام على الهواء مباشرة، معبرة عن عمق العلاقة بينهما، وطلبت منها التخفيف من إظهار مشاعرها تجاهها أمام الجمهور.

وجاء في حديث أصالة خلال المكالمة: "انا يمكن حنينة شوي واوفر كمان، وهالشي ما الو علاقة باللي عم نقولوا اذا حقيقي، اللي بنقولوا وقت امدح شام او شام تمدحني، انا بقول عنها اذكى بنت بالدنيا، وهي بتقول عندي احلى ام بالدنيا، هادا عادي متل اي ام وبنتها، كل بنت بتشوف امها هيك، وكل ام بتشوف بنتها احلى وحدة بالدنيا".

وتابعت اصالة: "اللي بتقولوا شام اغلبو مانو حقيقي 99%، هو شعورنا تجاه بعضنا عالي، خفي يا شامي خفي بضلك تقولي ماما، صولا".

لتقاطع شام الذهبي حديث والدتها اكثر من مرة، قائلة: "ما في احلى منك ماما".

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