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المرأة

ممثلة تُحدث ضجة بتصريحاتها.. ما حدث معها في كواليس التصوير غير متوقع!

Lebanon 24
08-03-2025 | 23:00
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خلال لقائها في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، اعترفت الفنانة الشابة رنا رئيس بأنها تؤمن بوجود الحسد وتأثيره، رغم أنها ليست مهووسة به.
 
 
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وأوضحت أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، مؤكدة أنها أصبحت أكثر حذرًا في مشاركة تفاصيل حياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لمواقف شخصية أثرت عليها. كما كشفت عن تعرضها للتحرش في كواليس أحد أعمالها.

تحدثت رنا عن تجربة شخصية جعلتها تؤمن أكثر بالحسد، حيث ربطت بين إعلان خطوبتها السابقة والضجة الكبيرة التي رافقته، ما أثر على العلاقة. وقالت: "ما فهمتش اللي حصل، حسيت إن في حاجة غريبة، عين؟ ما أعرفش، لكن فعلاً كانت من أكثر المواقف اللي حسيت فيها بالحسد".

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت رنا إنها لم تكن تضع مواصفات محددة، عكس كثير من الفتيات في عمرها، لكنها تحب الرجل خفيف الظل والشهم. وأضافت: "بحب الشخص اللي يضحك ويكون شهم، لو كده هحبه عادي".

كما تحدثت عن خطيبها السابق، مؤكدة أنه كان يتمتع بصفات كثيرة تحبها، حيث جمعتهما علاقة طويلة قبل الانفصال. لكنها أوضحت أن الصفة التي لا يمكنها تحملها في أي رجل هي البخل، قائلة: "البخيل مش بس بخيل في الفلوس، ده كمان بخيل في المشاعر والحب، وحتى على نفسه. بكره البخيل، أستحمل أي حاجة إلا البخل". (لها)
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