فنّانة تعود إلى خطيبها وتفاجئ الجميع بعقد عقد قرانها.. إليكم بالصور كيف احتفلت

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فاجأت الفنانة رنا رئيس الجميع بعودتها إلى خطيبها السابق يسري علي وعقد قرانهما مساء السبت، في أجواء رومانسية مليئة بالحب وبالورود عائلتهما والأصدقاء.ويبدو أن قصة حب الممثلة والشاب يسري علي التي بدأت منذ أيام الثانوية كانت أقوى من الخلافات والتوترات التي أدت إلى فسخ خطوبتهما عام 2023، ليتمكنا من إصلاح علاقتهما والعودة لبعض مجدداً، حيث احتفلا بعقد قرانهما بين عدد كبير من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.وانتشر عبر السوشيال ميديا من الصور العفوية للعروس الجميلة التي اختارت فستاناً ناعماً بتصميم ضيق وأكمام من الدانتيل الشفاف مع طرحة مطرزة بالدانتيل أيضاً، وبدت في الصور بغاية السعادة مع حبيبها الذي نسق معها بدلة أنيقة باللون . (لها)