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المرأة

فنّانة تعود إلى خطيبها وتفاجئ الجميع بعقد عقد قرانها.. إليكم بالصور كيف احتفلت

Lebanon 24
16-03-2025 | 03:18
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فاجأت الفنانة رنا رئيس الجميع بعودتها إلى خطيبها السابق يسري علي وعقد قرانهما مساء السبت، في أجواء رومانسية مليئة بالحب وبالورود البيضاء بحضور عائلتهما والأصدقاء.
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ويبدو أن قصة حب الممثلة المصرية والشاب يسري علي التي بدأت منذ أيام الثانوية كانت أقوى من الخلافات والتوترات التي أدت إلى فسخ خطوبتهما عام 2023، ليتمكنا من إصلاح علاقتهما والعودة لبعض مجدداً، حيث احتفلا بعقد قرانهما بين عدد كبير من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

وانتشر عبر السوشيال ميديا العديد من الصور العفوية للعروس الجميلة التي اختارت فستاناً ناعماً بتصميم ضيق وأكمام من الدانتيل الشفاف مع طرحة طويلة مطرزة بالدانتيل أيضاً، وبدت في الصور بغاية السعادة مع حبيبها الذي نسق معها بدلة أنيقة باللون الأبيض. (لها)
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