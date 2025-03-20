برفقة خطيبها.. سيلينا غوميز تتألق في شوارع نيويورك (صورة)

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خطفت المغنية العالمية غوميز أنظار الجمهور بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء تجولها في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي، برفقة خطيبها المغني الشهير بلانكو.وظهرت غوميز بقميص شفاف وسترة من الجلد البني بالإضافة إلى بنطال من الجينز مع حزام البني أيضاً.ومن جهته، ارتدى بلانكو سترة مرقعة ومزيّنة برسومات مع قميص الأخضر بالإضافة إلى بنطال من الجينز.