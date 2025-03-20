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المرأة
برفقة خطيبها.. سيلينا غوميز تتألق في شوارع نيويورك (صورة)
Lebanon 24
20-03-2025
|
14:58
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خطفت المغنية العالمية
سيلينا
غوميز أنظار الجمهور بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء تجولها في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضي، برفقة خطيبها المغني الشهير
بيني
بلانكو.
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وظهرت غوميز بقميص شفاف وسترة من الجلد
باللون
البني بالإضافة إلى بنطال من الجينز مع حزام
باللون
البني أيضاً.
ومن جهته، ارتدى بلانكو سترة مرقعة ومزيّنة برسومات مع قميص
باللون
الأخضر بالإضافة إلى بنطال من الجينز.
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