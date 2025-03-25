غيّب أحمد صفا والد مُقدّمة البرامج السابقة في الـ"أم تي في" صفا.

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وأعلنت صفا عن الحزين عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث اكتفت بالتعليق على ورقة النعوة التي نشرتها بالقول "والدي".