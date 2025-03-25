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المرأة

بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة

Lebanon 24
25-03-2025 | 06:50
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غيّب الموت أحمد ابراهيم صفا والد مُقدّمة البرامج السابقة في الـ"أم تي في" رولا صفا.
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وأعلنت صفا عن الخبر الحزين عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث اكتفت بالتعليق على ورقة النعوة التي نشرتها بالقول "والدي". 
 
 
 
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