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المرأة

كيف يمكن تكثيف الحواجب؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 23:00
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زيادة كثافة الحواجب والحصول على حواجب ممتلئة بدون فراغات من أبرز أهداف العناية بالجمال في الوقت الحالي. وهناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك، بدءًا من استخدام منتجات التجميل مثل القلم أو الجل المخصص للحواجب، وصولاً إلى خيارات أكثر استدامة وطبيعية. 
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نصائح للحصول على حواجب أكثر كثافة
- تجنبي الإفراط في تشذيب حاجبيك ، إن إزالة الشعر الزائد بالملقط أو الشمع أو الخيط قد يؤدي إلى إتلاف بصيلات الشعر ويؤدي إلى ترقق حاجبيك. امنحي حاجبيك الوقت الكافي للنمو مرة أخرى إلى شكلهما الطبيعي بين العلاجات. 

- مشطي حاجبيك باستخدام فرشاة ملفوفة أو مشط حواجب، مشطي شعر الحاجب بحركات ناعمة لأعلى، و تجنبي سحب الفرشاة على حاجبيك، مما قد يتسبب في تساقط شعر الحاجب. سيؤدي تمشيط حاجبيك برفق إلى فك تشابك شعر الحاجب الطويل وتحفيز الدورة الدموية، مما يعزز نمو الحواجب الكثيفة كما أنها تعمل كطريقة منخفضة الصيانة لترويض حاجبيك للحصول على مظهر طبيعي.

- رطبي البشرة تحت حاجبيك حيث يمكن أن يتسبب جفاف البشرة في حكة وتهيج وتقشر منطقة الحاجبين، عند ترطيب وجهك أثناء روتين العناية بالبشرة ، ضعي القليل من المستحضر على البشرة تحت شعر الحاجب. استخدمي حركات دائرية لطيفة لتطبيق المرطب، ودلكيها على الجلد، حتى يمتص الكريم بدلاً من أن يلتصق بشعر الحاجبين.

- في حين يمكنك استخدام منتجات التجميل مثل قلم الحواجب وجل الحواجب لملء الحواجب للحصول على مظهر ممتلئ، يمكنك منع تكسرها وتحفيز نمو الحواجب باستخدام العلاجات الطبيعية.

خطوات للحصول على حواجب أكثر كثافة:
- قبل وضع أي علاج لشعر الحاجب، قومي بتنظيف البشرة تحت الحاجبين. يؤدي تقشير هذه المنطقة بالماء الدافئ والفرك اللطيف إلى إزالة خلايا الجلد الميتة التي تتراكم وتسد بصيلات الشعر. بعد التنظيف والتقشير، دلكي كريم الوجه على منطقة الحاجبين لتغذية البشرة. كما أن الحفاظ على بشرة الحاجبين نظيفة ورطبة يساعد أيضًا على اختراق منتجات وعلاجات الحاجبين للجلد.

- يعد وضع الزيت على الحواجب طريقة طبيعية لترطيب وتقوية الحواجب، مما يدعم نمو الشعر الصحي. اختاري زيتًا مغذيًا، مثل زيت الخروع أو زيت إكليل الجبل، وقومي بتوزيع المحلول على الحواجب باستخدام فرشاة ماسكارا أو فرشاة نظيفة. يحتوي زيت الخروع على فيتامين هـ والأحماض الدهنية، بينما يساعد زيت إكليل الجبل في تجديد الخلايا في بصيلات الشعر.

- يستغرق شعر الحاجب من ستة إلى ثمانية أسابيع حتى ينمو؛ ومع ذلك، يمكنك تعزيز نموه مرة أخرى عن طريق وضع مصل نمو الحاجب. استخدمي مصل الحاجب إذا كان لديك حواجب رقيقة وترغبين في تشجيع نمو الحاجب أو إذا كان لديك شعر متفرق وترغبين في حواجب أكثر امتلاءً. (اليوم السابع)
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