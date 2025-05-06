ملكة جمال لبنان تستعد للسفر إلى الهند... ما القصة؟

Advertisement

وقالت أنها متفائلة جداً حول هذه المشاركة لكنها لا تضمن فوزها، وهي ستعمل قصارى جهدها لتكون ضمن الفائزات ولا بأس لو حملت اللقب، وقالت كوسا أنها ستحمل اسم لبنان في هذه الفعالية التي يشارك بها العالم، وأمنيتها أن يصبح الوضع في لبنان أفضل لما يحمله هذا الوطن من ثقافة وجمال وعيش وسياحة.كذلك ستحمل ملف الصحة النفسية وهو ملف تبنته من اللحظة الاولى لفوزها بلقب وهو بالتعان مع " " و"دبليو اتش أو"" وهما منظمتان تعنيان بهذا الملف، وكانت قد شاركت في لبنان في ندوات خاصة بالدعم النفسي كمعالجة أخصائية وأمنيتها أن يصبح هذا الاختصاص ملاذاً لكل المتضررين نفسياً وانسانياً من الازمات التي يعانوها.