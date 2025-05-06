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المرأة

ملكة جمال لبنان تستعد للسفر إلى الهند... ما القصة؟

Lebanon 24
06-05-2025 | 13:40
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كشفت ملكة جمال  لبنان ندى كوسا لنواعم أنها تستعد للسفر إلى الهند في السابع من ايار الحالي، وذلك للمشاركة في انتخابات ملكة جمال العالم التي تقام في الهند "تلانغانا" وتستمر حتى الواحد والثلاثين من أيار الحالي يوم اعلان النتائج.
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وقالت أنها متفائلة جداً حول هذه المشاركة لكنها لا تضمن فوزها، وهي ستعمل قصارى جهدها لتكون ضمن الفائزات ولا بأس لو حملت اللقب، وقالت كوسا أنها ستحمل اسم لبنان في هذه الفعالية التي يشارك بها العالم، وأمنيتها أن يصبح الوضع في لبنان أفضل لما يحمله هذا الوطن من ثقافة وجمال وعيش وسياحة.

كذلك ستحمل ملف الصحة النفسية وهو ملف تبنته من اللحظة الاولى لفوزها بلقب ملكة جمال لبنان وهو بالتعان مع "اليونسكو" و"دبليو اتش أو"" وهما منظمتان تعنيان بهذا الملف، وكانت قد شاركت في لبنان في ندوات خاصة بالدعم النفسي كمعالجة أخصائية وأمنيتها أن يصبح هذا الاختصاص ملاذاً لكل المتضررين نفسياً وانسانياً من الازمات التي يعانوها.
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