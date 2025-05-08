بعد خلاف دام لسنوات طويلة... إليسا تنهي خلافها مع كارول سماحة بهذه الطريقة (فيديو)

حضرت الفنانة إليسا عزاء زوج الفنانة ، منهية بذلك الخلاف الذي دام لسنوات طويلة بعد مشاركتهما معًا في لجنة تحكيم برنامج " " عام 2013.

وكانت اللقاءات بين الفنانتين قد تجددت وجهًا لوجه خلال مراسم عزاء المنتج الراحل في ، حيث مثلت هذه اللحظة إعلانًا رسميًا من إليسا لنهاية خلافهما.

واستقبلت كارول زميلتها إليسا بحرارة أمام عدسات المصورين، ووسط حضور فني وإعلامي بارز، ما اعتُبر بمثابة مصالحة غير معلنة بين النجمتين.