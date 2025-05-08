بعد خلاف دام لسنوات طويلة... إليسا تنهي خلافها مع كارول سماحة بهذه الطريقة (فيديو)

حضرت الفنانة إليسا عزاء زوج الفنانة كارول سماحة، منهية بذلك الخلاف الذي دام لسنوات طويلة بعد مشاركتهما معًا في لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" عام 2013.
وكانت اللقاءات بين الفنانتين قد تجددت وجهًا لوجه خلال مراسم عزاء المنتج الراحل وليد مصطفى في بيروت، حيث مثلت هذه اللحظة إعلانًا رسميًا من إليسا لنهاية خلافهما.
- اليسا تؤدي واجب العزاء وتدعم كارول لوفاة زوجها pic.twitter.com/HdCae3BDLp
— LEGEND elissa (@LEGENDELISSA) May 8, 2025
- اليسا تؤدي واجب العزاء وتدعم كارول لوفاة زوجها pic.twitter.com/HdCae3BDLp