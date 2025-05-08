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فنون ومشاهير

بعد خلاف دام لسنوات طويلة... إليسا تنهي خلافها مع كارول سماحة بهذه الطريقة (فيديو)

Lebanon 24
08-05-2025 | 16:19
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حضرت الفنانة إليسا عزاء زوج الفنانة كارول سماحة، منهية بذلك الخلاف الذي دام لسنوات طويلة بعد مشاركتهما معًا في لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" عام 2013.

وكانت اللقاءات بين الفنانتين قد تجددت وجهًا لوجه خلال مراسم عزاء المنتج الراحل وليد مصطفى في بيروت، حيث مثلت هذه اللحظة إعلانًا رسميًا من إليسا لنهاية خلافهما.

واستقبلت كارول زميلتها إليسا بحرارة أمام عدسات المصورين، ووسط حضور فني وإعلامي بارز، ما اعتُبر بمثابة مصالحة غير معلنة بين النجمتين.
 
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وكان الخلاف قد بدأ بين اليسا وكارول حين شعرت الأخيرة بعدم ترحيب من جانب الأولى خلال فترة التصوير، واتهمتها بتصرفات غير ودية، بينما حاولت، لاحقًا، تهدئة الأجواء بتصريحات إيجابية، إلا أن العلاقة بقيت فاترة، ولم تُظهر إليسا أي تجاوب خلال السنوات التالية.
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