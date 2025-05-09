عن وصية زوجها وليد.. هذا ما قالته كارول سماحة

كتبت الفنانة ، مساء اليوم، عبر حسابها على منصة "اكس": "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها... عندي مسؤولية وإلتزام كبير تجاه فريق عمل و٧٠ فنان على المسرح... هيدي كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكمّل...".

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واضافت في منشورها: "افتتاح مسرحية كلو مسموح رح يكون نهار الاثنين والثلاثاء ١٢ و١٣ أيار... ومنكفي العروض ١٥ و١٦ و١٧ أيار على

المسيرة بعدا مستمرة، بوجع... بس بإيمان كبير".