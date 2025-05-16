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المرأة
أناقة جريئة… أحدث ظهور للفنانة ديانا حداد يشعل مواقع التواصل
Lebanon 24
16-05-2025
|
05:25
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نشرت الفنانة
ديانا حداد
عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام مجموعة صور أبهرت بها جمهورها.
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حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها طقمًا باللون الأحمر الجذاب، نسقته مع توب باللون الأسود. وأكملت إطلالتها بشعر منسدل وماكياج كامل أضفى على مظهرها لمسة من الجاذبية والرقي.
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