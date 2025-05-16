أناقة جريئة… أحدث ظهور للفنانة ديانا حداد يشعل مواقع التواصل

Advertisement

نشرت الفنانة عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام مجموعة صور أبهرت بها جمهورها.حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها طقمًا باللون الأحمر الجذاب، نسقته مع توب باللون الأسود. وأكملت إطلالتها بشعر منسدل وماكياج كامل أضفى على مظهرها لمسة من الجاذبية والرقي.