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المرأة

أناقة جريئة… أحدث ظهور للفنانة ديانا حداد يشعل مواقع التواصل

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:25
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نشرت الفنانة ديانا حداد عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام مجموعة صور أبهرت بها جمهورها.
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 حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها طقمًا باللون الأحمر الجذاب، نسقته مع توب باللون الأسود. وأكملت إطلالتها بشعر منسدل وماكياج كامل أضفى على مظهرها لمسة من الجاذبية والرقي.
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