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المرأة
بحضور نجمات الصف الأول.. اعلامية تودّع العزوبية في باريس (صور)
Lebanon 24
19-05-2025
|
23:00
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بينما يترقب العالم الزفاف المرتقب بين الملياردير ومؤسس "أمازون"
جيف بيزوس
والإعلامية والطيّارة لورين
سانشيز
، خطفت الأخيرة الأنظار باحتفال وداع عزوبية فاخر في قلب
باريس
، تحوّل إلى حدث اجتماعي بامتياز، جمع نخبة من نجمات
هوليوود
وسيدات المجتمع الراقي.
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اختارت سانشيز
العاصمة الفرنسية
لقضاء رحلتها ما قبل الزفاف، في أجواء أنيقة بدأت من مطعم L’Avenue، أحد أبرز وجهات الذواقة
الباريسية
، حيث شاركتها مجموعة من الصديقات المقربات أوقاتًا حميمية مليئة بالحب والدعم.
لم تغب عن المشهد أسماء لامعة مثل
المغنية
كاتي
بيري
، التي جمعتها سابقًا رحلة إلى الفضاء مع سانشيز، ونجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
التي وصلت
إلى باريس
بعد شهادتها في قضية سرقة مجوهراتها الشهيرة. كما حضرت أيضًا كريس جينر، النجمة
إيفا
لونغوريا
القادمة
من
مهرجان كان السينمائي
، وأكتوبر
غونزاليس
، زوجة لاعب
كرة القدم
السابق
توني
غونزاليس، ووالد ابن سانشيز، في لفتة تعكس استمرار العلاقة الودية بين العائلتين.
كما انضمت إلى الاحتفالات سيدات بارزات في عالم الأعمال والمجتمع، منهن
إلسا
كولينز
، ناتاشا بوناوالا، ليديا كيفز، تشاريزا تومسون، وفيرونيكا سمالي غريزر. ونشرت سانشيز عبر حسابها في إنستغرام صورًا بالأبيض والأسود توثّق اللحظات، مرفقة برسالة مؤثرة جاء فيها: "البداية الأبدية تبدأ بالصداقة... محاطة بنساء رفعنني في أصعب الأوقات، وأنرن طريقي، وشكّلن قلبي على مدار السنوات."
وفي ختام الرحلة، كتبت: "شكرًا لأنكن فاجأتنني وذكرتنني كم كنت بحاجة إلى هذه اللحظة... أحب قلوبكن وطاقتكن الجميلة أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبّر عنه."
من المقرر أن يُقام الزفاف الشهر المقبل في مدينة
البندقية
الإيطالية
، وسط تحضيرات توصف بـ"الأسطورية". ووفق تقارير إعلامية، استأجر بيزوس مسرحًا مفتوحًا بالكامل ليكون خلفية للحفل، فيما سيتحول يخته الفاخر إلى جزء من مشهدية الزفاف. (فوشيا)
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