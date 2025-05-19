بحضور نجمات الصف الأول.. اعلامية تودّع العزوبية في باريس (صور)

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اختارت سانشيز لقضاء رحلتها ما قبل الزفاف، في أجواء أنيقة بدأت من مطعم L’Avenue، أحد أبرز وجهات الذواقة ، حيث شاركتها مجموعة من الصديقات المقربات أوقاتًا حميمية مليئة بالحب والدعم. بينما يترقب العالم الزفاف المرتقب بين الملياردير ومؤسس "أمازون" والإعلامية والطيّارة لورين ، خطفت الأخيرة الأنظار باحتفال وداع عزوبية فاخر في قلب ، تحوّل إلى حدث اجتماعي بامتياز، جمع نخبة من نجمات وسيدات المجتمع الراقي.اختارت سانشيز لقضاء رحلتها ما قبل الزفاف، في أجواء أنيقة بدأت من مطعم L’Avenue، أحد أبرز وجهات الذواقة ، حيث شاركتها مجموعة من الصديقات المقربات أوقاتًا حميمية مليئة بالحب والدعم.





لم تغب عن المشهد أسماء لامعة مثل كاتي ، التي جمعتها سابقًا رحلة إلى الفضاء مع سانشيز، ونجمة التي وصلت بعد شهادتها في قضية سرقة مجوهراتها الشهيرة. كما حضرت أيضًا كريس جينر، النجمة لونغوريا من ، وأكتوبر ، زوجة لاعب السابق غونزاليس، ووالد ابن سانشيز، في لفتة تعكس استمرار العلاقة الودية بين العائلتين.



كما انضمت إلى الاحتفالات سيدات بارزات في عالم الأعمال والمجتمع، منهن ، ناتاشا بوناوالا، ليديا كيفز، تشاريزا تومسون، وفيرونيكا سمالي غريزر. ونشرت سانشيز عبر حسابها في إنستغرام صورًا بالأبيض والأسود توثّق اللحظات، مرفقة برسالة مؤثرة جاء فيها: "البداية الأبدية تبدأ بالصداقة... محاطة بنساء رفعنني في أصعب الأوقات، وأنرن طريقي، وشكّلن قلبي على مدار السنوات." لم تغب عن المشهد أسماء لامعة مثل كاتي ، التي جمعتها سابقًا رحلة إلى الفضاء مع سانشيز، ونجمة التي وصلت بعد شهادتها في قضية سرقة مجوهراتها الشهيرة. كما حضرت أيضًا كريس جينر، النجمة لونغوريا من ، وأكتوبر ، زوجة لاعب السابق غونزاليس، ووالد ابن سانشيز، في لفتة تعكس استمرار العلاقة الودية بين العائلتين.كما انضمت إلى الاحتفالات سيدات بارزات في عالم الأعمال والمجتمع، منهن ، ناتاشا بوناوالا، ليديا كيفز، تشاريزا تومسون، وفيرونيكا سمالي غريزر. ونشرت سانشيز عبر حسابها في إنستغرام صورًا بالأبيض والأسود توثّق اللحظات، مرفقة برسالة مؤثرة جاء فيها: "البداية الأبدية تبدأ بالصداقة... محاطة بنساء رفعنني في أصعب الأوقات، وأنرن طريقي، وشكّلن قلبي على مدار السنوات."