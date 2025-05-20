فنانة شهيرة تتمنى أن "تموت محجبة".. من هي؟

Advertisement

فتحت الفنانة قلبها وتحدثت بصراحة عن الصراع الداخلي الذي تعيشه بين حبها العميق للفن منذ الطفولة، واشتياقها الروحي للتقرب من الله وارتداء الحجاب.وخلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية ، اعترفت مروة بأنها كانت قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ قرار ارتداء الحجاب، لكنها ترددت خوفًا من التراجع لاحقًا، قائلة: "خفت ألبسه وأقلعه بعد كده.. ويا رب أموت محجبة وشهيدة".وأشارت إلى أنها على يقين بأن الحجاب فريضة، لكنها تواجه انتقادات قاسية: "الناس كفّروني لأني مش محجبة، بس أنا مؤمنة بعبادة جبر الخواطر.. العبادة مش بس صوم وصلاة". وأضافت: "أنا مؤمنة إني هتعاقب على تأخير الحجاب، بس يمكن ألبسه قبل ما أموت بيوم".وأكدت أن والدتها تساندها معنويًا وتدعو لها باستمرار، وتقول لها: "كمّلي طيبتك بالحجاب"، مشددة على أنها مؤمنة بأن رزقها سيزيد بعد اتخاذ القرار: "ربنا هيختبرني".ورغم أمنياتها الروحية، لا تزال مروة مرتبطة بعالم التمثيل، مؤكدة: "لقيت نفسي لسه بحب التمثيل.. ولو جاتلي أدوار، يا أعملها وأنا محجبة يا أرفض.. بس الشيطان بيحاول يخليني أبرر لنفسي حاجات كثير". (فوشيا)