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المرأة

أزمة تهدد مسيرة نجمة معروفة.. ماذا فعلت؟

Lebanon 24
27-05-2025 | 06:11
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تواجه الفنانة المصرية آية سماحة أزمة حادة تهدد مستقبلها الفني، بعد تصريحات مثيرة للجدل هاجمت فيها الفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل على خلفية خلاف حول عيادة بيطرية. هذه التصريحات أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبتها.
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وفي أول تحرك رسمي، أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن اجتماع عاجل لمناقشة الشكاوى المقدمة ضد سماحة، قد يصل إلى حد سحب تصريح عملها. وقال زكي: "النقابة ترفض أي تجاوزات تجاه رموز الفن، ولن يُسمح بمثل هذه السلوكيات داخل الوسط الفني."

ورغم صدور اعتذار رسمي من آية سماحة عبر "فيسبوك"، أعربت فيه عن تقديرها لمشيرة إسماعيل، مؤكدة أن تعليقها كان "متهورًا وغير مناسب". إلا أن الأزمة ما زالت تتصاعد.

وتعود القصة إلى بلاغ تقدّمت به مشيرة إسماعيل ضد عيادة بيطرية تقع في العقار الذي تسكن فيه، أدى إلى إغلاق العيادة. مما دفع سماحة إلى انتقاد القرار عبر منشورات اعتبرت مسيئة، كتبت فيها: "هي مين مشيرة إسماعيل دي؟ العيادة مرخصة وورقها سليم!"، وفي منشور آخر، قالت: "مش مهم الحيوانات تموت، المهم مشيرة متزعلش!"

من جانبها، برّرت مشيرة إسماعيل موقفها خلال لقاء تلفزيوني، موضحة أنها تسكن في العقار منذ أكثر من 40 عامًا، وأن وجود العيادة البيطرية مخالف للقوانين ويثير مخاوف بيئية وصحية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تراكم انتقادات تطال آية سماحة، كان آخرها بسبب تصريحات زوجها المخرج محمد السباعي الذي هاجم الصحفيين خلال جنازات الفنانين، مما تسبب في مقاطعة إعلامية جزئية للفنانة، حيث رفض بعض الصحفيين والمصورين التعامل معها خلال حدث فني أخير. (ارم نيوز)
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