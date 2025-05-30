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المرأة

أزمة حادة بين فنانتين شهيرتين تنتهي بقبلة على الرأس.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:16
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أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر انتهاء الخلاف الذي نشب مؤخراً بين الفنانة الشابة آية سماحة والفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، بعد لقاء تصالحي جمعهما في منزل الأخيرة، وانتهى بتبادل الاحترام و"قبلة على الرأس" تعبيراً عن الصفح والمودة.
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وذكرت النقابة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن آية سماحة زارت مشيرة إسماعيل لتقديم اعتذار شخصي عن إساءتها في منشور سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة احترامها الكبير لتاريخها الفني والإنساني. وبدورها، قابلت مشيرة إسماعيل هذه المبادرة بصدر رحب، مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء يجب أن تبقى فوق كل خلاف.
 
مصر.. أزمة حادة بين فنانتين شهيرتين تنتهي بقبلة على الرأس (صور)


اللقاء جاء بمبادرة من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وبحضور الفنان كريم فهمي، كصديق مقرّب من مشيرة إسماعيل.

وكان الخلاف قد بدأ بعد شكوى مشيرة إسماعيل من إزعاج سببه وجود عيادة بيطرية في العقار الذي تقيم فيه، وهو ما أغضب آية سماحة المهتمة بحقوق الحيوان، ودفعها لانتقاد مشيرة علناً عبر "فيسبوك"، الأمر الذي أثار موجة هجوم ضدها، ودفعها لاحقاً لتقديم اعتذار رسمي.
 
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