أزمة حادة بين فنانتين شهيرتين تنتهي بقبلة على الرأس.. شاهدوا الصور

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أعلنت في مصر انتهاء الخلاف الذي نشب مؤخراً بين الفنانة الشابة والفنانة القديرة مشيرة ، بعد لقاء تصالحي جمعهما في منزل الأخيرة، وانتهى بتبادل الاحترام و"قبلة على الرأس" تعبيراً عن الصفح والمودة.وذكرت النقابة عبر صفحتها على " " أن آية زارت مشيرة إسماعيل لتقديم اعتذار شخصي عن إساءتها في منشور سابق على ، مؤكدة احترامها الكبير لتاريخها الفني والإنساني. وبدورها، قابلت مشيرة إسماعيل بصدر رحب، مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء يجب أن تبقى فوق كل خلاف.