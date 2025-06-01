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المرأة

نجمة تكشف للمرة الأولى عن علاقة عاطفية دمرت ثقتها بنفسها!

Lebanon 24
01-06-2025 | 02:25
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كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران، للمرة الأولى، تفاصيل مؤلمة عن فترة صعبة مرّت بها، بسبب علاقة عاطفية أثرت بشكل عميق على ثقتها بنفسها وأدخلتها في حالة من الإحباط والانطفاء الفني والشخصي.
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وفي حديث صريح مع الإعلامية لانا الجندي عبر برنامج Snaxtra على شاشة "سكاي نيوز عربية"، قالت أسيل: "سأتحدث بصراحة غير مسبوقة... مررت بفترة أهملت فيها كل شيء، ليس فقط التمثيل، بل حتى نفسي. لم أكن أحب نفسي وكنت مصابة بإحباط تام".

وتابعت: "كنت أرفض أي نص يُعرض عليّ، حتى لو كان جيدًا، لأنني كنت أبحث عن شيء معين في تلك المرحلة، وهذا جعلني أعمي عن الفرص الجميلة".

وأوضحت النجمة أن السبب الجذري وراء هذا الانطفاء هو علاقتها العاطفية السابقة، قائلة: "كنت في علاقة دمرت جزءًا كبيرًا من ثقتي، ولم يكن أحد يعلم بذلك، حتى من المقربين".

وأضافت: "في تلك الفترة كان كل شيء رمادي اللون... عملي، حياتي، شخصيتي، وعلاقاتي. حين تسقطين، ستسقطين بكل شيء".

يُذكر أن أسيل كانت قد تزوجت في آب 2008 من الإعلامي البحريني خالد الشاعر، وشاركت معه في برنامج الواقع "هي وهو"، قبل أن ينفصلا بشكل نهائي في عام 2015، بعد سلسلة من الانفصالات المتكررة. (لها)
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